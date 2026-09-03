Las Palmas regula la productividad por jornadas especiales de Policía Local, Bomberos y Emergencias

Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado un acuerdo para regular el reconocimiento y abono de la productividad por actividad extraordinaria de la Policía Local, los Agentes de Movilidad, los Bomberos y el personal de Seguridad y Emergencias.

El sistema permitirá compensar económicamente las jornadas y dispositivos especiales que obliguen a reforzar efectivos por acontecimientos, eventos o necesidades concretas del servicio. La información facilitada por el Ayuntamiento no detalla las cantidades que percibirá el personal por estas actuaciones.

Carnaval, San Juan y grandes eventos

El acuerdo tendrá efectos desde el 1 de enero de 2026 e incluye jornadas especiales vinculadas a dispositivos de seguridad, tráfico y convivencia.

Entre ellos figuran el Carnaval, la Noche de San Juan, las fiestas de la ciudad, la Navidad y los grandes acontecimientos deportivos, además de otros eventos con elevada afluencia de público.

La compensación podrá aplicarse también cuando se produzcan situaciones imprevistas o se activen los planes municipales de emergencia, siempre que sea necesaria una mayor participación de estos servicios.

El acuerdo podrá extenderse a otras unidades

El sistema no queda limitado exclusivamente a Policía Local, Movilidad, Bomberos y Seguridad y Emergencias.

Otras unidades municipales podrán recibir también el reconocimiento por especial rendimiento y actividad extraordinaria cuando se produzcan circunstancias sobrevenidas que exijan un esfuerzo adicional del personal.

En esos casos será necesario justificar la necesidad, obtener la validación de la Dirección General de Recursos Humanos y contar con la aprobación expresa de la Junta de Gobierno.

El nuevo marco permitirá así reconocer económicamente los refuerzos realizados desde comienzos de 2026, aunque el Ayuntamiento no ha especificado en la nota las cuantías que se abonarán por cada jornada o dispositivo extraordinario.