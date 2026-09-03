Nira Fierro llama racistas a los canarios hartos del descontrol fronterizo

El socialismo canario ha decidido que la calle se equivoca. Nira Fierro, secretaria de organización del PSOE en las Islas, ha despachado las recientes manifestaciones en solidaridad con Ceuta con un desprecio absoluto hacia los ciudadanos. En lugar de leer la situación evidente de una sociedad superada por el abandono institucional de sus fronteras, la dirigente reduce todo a un "tufo electoral". Fierro se muestra profundamente ofendida por los cánticos contra Pedro Sánchez, asumiendo el papel de víctima para evitar dar explicaciones sobre la nula política migratoria del Ejecutivo central. Para el PSOE, el problema no es el colapso de Canarias ni la vulneración sistemática del perímetro nacional, sino la falta de reverencia hacia la figura del presidente del Gobierno.

La intervención de Fierro dibuja a la perfección el Manual de resistencia del sanchismo. Cuestiona a qué punto ha llegado el país para normalizar los insultos al jefe del Ejecutivo. La respuesta es tan evidente que la cúpula socialista prefiere ignorarla. Cuando un Gobierno da la espalda a la realidad, fuerza a territorios como Canarias a asumir una carga inasumible y se niega a ejercer sus deberes soberanos elementales, la calle responde. Tildar una protesta legítima de maniobra electoralista es un insulto a cada ciudadano que observa cómo su entorno se degrada mientras Moncloa mira hacia otro lado.

El victimismo como escudo político

Asumir que a los manifestantes que critican a Sánchez no les importa Ceuta es un ejercicio de manipulación grotesco. El socialismo exige sumisión absoluta. Quieren silencio y docilidad mientras la crisis migratoria devora los recursos del archipiélago. Las muestras de solidaridad hacia la Ciudad Autónoma nacen precisamente de la empatía de un territorio que sufre exactamente la misma asfixia. Los canarios saben lo que significa que el Estado delegue sus funciones de seguridad en la providencia o en la voluntad de terceros países.

Fierro utiliza los cánticos aislados para invalidar el fondo de la protesta. Es el viejo truco de señalar la anécdota para esconder la categoría. Llorar por un exabrupto en una manifestación permite a la dirigente eludir la cuestión de fondo. ¿Por qué el Gobierno de España permite que las fronteras de Ceuta y Canarias sigan siendo permeables a las mafias del tráfico de personas? ¿Por qué se ha renunciado a proteger la soberanía territorial? Frente a estas preguntas, el PSOE solo ofrece indignación fingida y ataques a la oposición.

El comodín gastado del racismo

La parte más previsible del discurso de la socialista es la utilización del comodín del racismo. Según la lógica argumental de Nira Fierro, negarse a validar un modelo basado en el reparto forzoso de menores por el territorio nacional es un acto racista. Exigir orden y seguridad no es racismo, es puro sentido común. El PSOE insiste en la modificación de la Ley de Extranjería como si fuese la panacea universal. Sin embargo, trasladar menores desde Canarias o Ceuta hacia otras comunidades autónomas no repara una frontera rota, simplemente disimula la incompetencia del Ministerio del Interior.

Fierro acusa al Partido Popular de estar atado a la extrema derecha, intentando vincular cualquier exigencia de control fronterizo con el radicalismo político. Es la maniobra habitual para no hablar de lo sustancial. Apuntar al vicepresidente del Gobierno de Canarias para afear su postura revela la verdadera miseria del debate público actual. El socialismo prefiere tachar de xenófobo a quien cuestiona sus políticas antes que admitir la ausencia total de un plan de Estado para frenar las rutas atlánticas.

Gobernar no es repartir el fracaso

La secretaria de organización habla de "miseria política", de "incoherencia" y de "doble vara de medir" para arremeter contra la oposición. Olvida un pequeño detalle estructural. La verdadera incoherencia reside en el Consejo de Ministros. El PSOE gobierna España. Controla la diplomacia, dirige las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y maneja los presupuestos. Tienen el poder para ejecutar repatriaciones, desplegar medios disuasorios y blindar el perímetro nacional. Pese a disponer de todos los resortes del Estado, actúan como una organización no gubernamental que exige soluciones a las comunidades autónomas mientras abdica de sus propias responsabilidades constitucionales.

Lo que Nira Fierro denomina "acogida solidaria" es, en realidad, una imposición que normaliza y cronifica el tráfico de seres humanos. Si el Estado acepta como premisa que toda persona que vulnere la frontera de manera irregular será acogida, mantenida y redistribuida logísticamente, las mafias recibirán el mensaje alto y claro. El reparto forzoso es el mayor efecto llamada posible. Financiar el traslado interno de inmigrantes ilegales no es política migratoria, es certificar la claudicación del país frente a las redes que operan en las costas de África.

El hartazgo de una Canarias al límite

Las movilizaciones ciudadanas no son un fenómeno artificial ni un invento de los partidos de la oposición. Son el reflejo fiel de una sociedad que ha tocado techo. Los ciudadanos de Canarias no necesitan que nadie les dicte que la situación es insostenible. Lo comprueban cada día en sus propios municipios. Los servicios públicos sufren una tensión constante. La seguridad en las calles genera una preocupación creciente y legítima. El Gobierno central ha decidido que la única función de las Islas Canarias es servir de muro de contención fallido.

La indignación ciudadana no se legisla ni se apaga con descalificaciones. Nira Fierro puede seguir escudriñando las manifestaciones en busca de complots políticos. Puede continuar lamentándose de la falta de cortesía hacia Pedro Sánchez. Mientras ella y su partido se refugian en el victimismo mediático, los cayucos siguen arribando a las costas canarias. La negativa socialista a admitir su rotundo fracaso en materia de seguridad exterior solo agrava la fractura social. Los canarios demandan un Estado fuerte, soberano y capaz de defender sus fronteras, no una estructura de partido que criminaliza la disidencia para proteger la imagen pública de su líder.