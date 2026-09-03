Nueve detenidos por transportar y suministrar ilegalmente combustible en Gran Canaria

La Guardia Civil de Las Palmas ha detenido a nueve personas vinculadas a una operativa de transporte y suministro ilícito de combustible, conocida policialmente como "petaqueo", en la isla de Gran Canaria. Durante el operativo también ha intervenido cuatro furgonetas de gran capacidad, según han recogido los agentes en nota de prensa.

La investigación comenzó cuando los agentes detectaron dos furgonetas de alquiler de gran capacidad, con unas características y circunstancias de utilización que hicieron sospechar que podrían estar siendo empleadas para el transporte de una cantidad significativa de combustible.

Las pesquisas realizadas permitieron determinar que las personas vinculadas a la utilización de ambos vehículos podrían estar relacionadas con una operativa de tenencia y suministro de combustible destinada presuntamente a embarcaciones.

Las detenciones se han producido por la presunta participación en delitos relacionados con la tenencia, transporte o suministro ilícito de combustibles y pertenencia a grupo criminal. Además, tres de los detenidos fueron investigados por delitos de desobediencia grave y contra la seguridad vial tras emprender la huida de una de las furgonetas.

Se requisó diversa documentación, numerosas garrafas de combustible, tanto vacías como parcialmente llenas, y dos depósitos con capacidad para 1.000 litros cada uno que contenían restos de combustible.

Vigilancia en localidad de Pozo Izquierdo

Tras las sospechas, la Benemérita estableció un dispositivo de vigilancia en la zona de Pozo Izquierdo, donde fueron localizadas las dos furgonetas investigadas junto a otros dos vehículos de similares características que podrían estar destinados a la misma actividad.

Durante el dispositivo se observó cómo las cuatro furgonetas comenzaron a circular en convoy por vías de tierra en dirección a la costa, accediendo a la zona de Salinas de Matorral a través del barranco de Tirajana.

Tres detenidos emprendieron una huida de los agentes

Una de las furgonetas emprendió la huida en sentido contrario, dirigiéndose por el barranco de Tirajana hacia El Doctoral y Vecindario. Durante la persecución, sus ocupantes hicieron caso omiso de las indicaciones luminosas y acústicas de los agentes y realizaron maniobras contrarias a las normas de circulación, generando una situación de riesgo para peatones y otros usuarios de la vía.

Finalmente, tras varios minutos de persecución, los agentes consiguieron interceptar el vehículo y detener a sus tres ocupantes.

Según informan los agentes, las diligencias instruidas serán remitidas a la autoridad judicial competente.