Política Territorial adjudica 2,3 millones a 17 ayuntamientos para actualizar sus planes urbanísticos

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias ha publicado la resolución de la convocatoria de ayudas al planeamiento municipal por un importe total de 2,3 millones de euros. Un total de 17 ayuntamientos del Archipiélago recibirán financiación para actualizar sus instrumentos de ordenación, de los cuales 14 se sitúan en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 3 en la provincia de Las Palmas. La convocatoria prioriza las áreas rurales y con menores recursos: 16 de las corporaciones beneficiarias cuentan con menos de 10.000 habitantes y 12 de ellas no alcanzan los 5.000 vecinos. Con esta resolución, la inversión transferida a las entidades locales para tareas de planeamiento supera los 8 millones de euros en lo que va de legislatura.

Destino de las partidas y proyectos adjudicados

Las subvenciones permitirán a los consistorios financiar modificaciones de sus Planes Generales de Ordenación (PGO), elaborar planes especiales o redactar catálogos de bienes protegidos. Entre las principales cuantías otorgadas destacan los 404.002 euros destinados a Santa Úrsula para una modificación sustancial de su planeamiento; los 363.500 euros asignados a Buenavista del Norte para la redacción de su futuro PGO; los 240.655 euros recibidos por Vilaflor; los 237.251 euros para Santa Lucía de Tirajana dirigidos al avance de su plan general y estudio ambiental; y los 177.913 euros que empleará Agaete en su catálogo municipal.

Refuerzo técnico a la gestión de las corporaciones locales

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, destacó que la actualización de la ordenación resulta fundamental para atender las necesidades de suelo destinadas a equipamientos y vivienda en las islas. El programa de subvenciones se complementa con recursos de apoyo técnico como la Oficina Técnica Virtual, una herramienta diseñada para agilizar la tramitación de licencias en los municipios de menor población que presentan dificultades operativas por falta de personal.