Rescatan a 44 migrantes de un cayuco con cinco fallecidos al suroeste de Gran Canaria

Salvamento Marítimo rescató este miércoles a 44 migrantes, todos varones de origen subsahariano, que viajaban en un cayuco en el que también había cinco personas fallecidas en aguas próximas a Gran Canaria.

La embarcación fue localizada poco antes de las 19:00 horas por un avión de Salvamento Marítimo a unas 65 millas al suroeste de la isla. La Guardamar Urania se desplazó hasta la zona y procedió al rescate de los supervivientes.

Las malas condiciones del mar, con vientos superiores a los 20 nudos y olas de hasta dos metros y medio, impidieron recuperar los cinco cadáveres. El cayuco quedó posteriormente a la deriva.

Tres de las personas rescatadas tuvieron que ser evacuadas previamente en helicóptero en estado grave. Fueron trasladadas al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

La Guardamar Urania llegó finalmente al puerto de Arguineguín a las 04:15 horas de este jueves con los supervivientes. Los servicios sanitarios continuaron su valoración en el muelle y no se descartaban nuevos traslados hospitalarios.