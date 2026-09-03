Santa Brígida abre a la ciudadanía su Plan de Sostenibilidad Turística antes de aprobarlo

Santa Brígida presentará el próximo 22 de septiembre su Plan de Sostenibilidad Turística 2027-2030 en una jornada abierta a vecinos, asociaciones, colectivos sociales, empresas y profesionales antes de su aprobación definitiva.

El encuentro comenzará a las 18:30 horas en el Centro Cultural de la Villa y servirá para exponer las conclusiones del diagnóstico elaborado durante los últimos meses y recoger sugerencias de la ciudadanía.

Un cambio en el modelo turístico

El documento plantea evolucionar desde un modelo basado principalmente en las estancias cortas y el visitante excursionista hacia un destino de interior más estructurado, sostenible y vinculado a la identidad rural y paisajística de las medianías.

El diagnóstico previo destaca como fortalezas el valor ambiental del municipio, la tradición vitivinícola, los núcleos artesanales y su proximidad al área metropolitana.

También señala su condición de destino no masificado como una oportunidad para desarrollar una oferta turística diferenciada.

El plan todavía admite propuestas

Durante la sesión se abrirá un turno de intervención pública para recoger aportaciones y propuestas de mejora antes de cerrar el documento definitivo.

La ciudadanía puede consultar previamente un resumen del plan para acudir al encuentro conociendo las principales líneas planteadas.

La jornada del 22 de septiembre será así el último paso de participación anunciado antes de que Santa Brígida cierre la versión definitiva de su Plan de Sostenibilidad Turística 2027-2030.