Torres inventa una crisis de Gobierno tras la delegación canaria en el Consejo de Política Fiscal y Financiera

El ministro de Política Territorial y líder del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, ha vuelto a recurrir al estruendo mediático para empañar la acción del Gobierno autonómico. Tras confirmarse que la representación de la comunidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera fijado para este viernes 4 de septiembre recaerá en la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, la bancada socialista ha apresurado el paso para tildar de "excusa inaceptable" la ausencia de la consejera de Hacienda, Matilde Asián. En lugar de respetar los mecanismos de delegación e integración institucional del Gabinete insular, Torres intenta transformar una simple delegación de representación en una supuesta brecha interna, buscando fiscalizar desde el Gobierno central la agenda de los consejeros del Ejecutivo regional.

Unidad de pacto frente al ruido de PSOE y Nueva Canarias

A la maniobra del PSOE se ha sumado Nueva Canarias a través de su portavoz parlamentario, Luis Campos, escenificando una batería de descalificativos que tildan la coordinación del pacto autonómico de "farsa" o "deserción". Sin embargo, la estrategia de la oposición choca frontalmente con la cohesión manifestada por el propio Gobierno insular. Tanto la dirección del Ejecutivo autonómico como el vicepresidente Manuel Domínguez han ratificado que el respaldo a la posición canaria en materia de financiación es unánime dentro del Gabinete autonómico, revalidando el compromiso firmado en el acuerdo de gobernabilidad de 2023. La presencia de la Consejería de Presidencia en la cita de Madrid garantiza la defensa integral de los intereses de las islas con pleno aval del Consejo de Gobierno.

La incoherencia del PSOE al medir el peso de Canarias

El empeño de Torres por dictar quién debe sentarse en la mesa del CPFF bajo el pretexto de los 1.300 millones de euros asociados al debate de la financiación autonómica evidencia una intencionalidad puramente partidista. Mientras el PSOE insular acusa al Gobierno autonómico de falta de compromiso para acaparar titulares, elude que la postura canaria ante el Estado se mantiene firme y consensuada por todas las áreas del Gabinete. Forzar relatos de división parlamentaria ante una cita institucional ordinaria confirma que la prioridad de la oposición no es la solidez financiera del Archipiélago, sino utilizar las instituciones estatales para desgastar la imagen de estabilidad del Ejecutivo canario.