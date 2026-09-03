UGT rechaza ampliar el horario comercial a los domingos en Santa Cruz

Algunos sindicatos en Canarias se oponen a la ampliación de los horarios de las superficies comerciales, concretamente, los domingos en Santa Cruz de Tenerife.

Desde UGT Canarias muestran su "rechazo" dejando claro que esa medida "perjudica la conciliación de las personas

trabajadoras" y supone una "nueva amenaza" para el pequeño comercio y los autónomos de la capital.

Una apertura que se desea desarrollar dos domingos adicionales para las grandes zonas comerciales antes de final de año, pasando de los diez a doce, así como la posibilidad de extender esta medida a otros puntos del municipio, información que ha recogido este jueves la Agencia EFE.

Una negativa a ese cambio que lleva recogiendo el sindicato desde los meses de verano, poniendo en valor el descanso y necesidades de los empleados que pertenecen al sector comercial. "El crecimiento de la actividad comercial no puede construirse a costa del descanso, la conciliación y la calidad de vida de las personas trabajadoras del sector".

Desde sus redes sociales trasladan un mensaje de apoyo a esos trabajadores y se muestran en descontento con la medida que se quiere implantar. Reconocen que el domingo es un día crucial para el descanso y disfrute de los empleados, por lo que al tenerlo ocupado de trabajo, ese momento imposibilita la posibilidad de compartir tiempo con sus seres queridos y amistades. "El domingo no es un día cualquiera. Para miles de trabajadores y trabajadoras constituye uno de los pocos espacios comunes de descanso que permiten compartir tiempo con sus familias, atender responsabilidades personales y participar de la vida social", han resaltado.

El pequeño comercio también puede resultar perjudicado

Desde el Sindicato Canario aseguran que la medida puede provocar un "perjuicio" del pequeño comercio. A diferencia de las grandes marcas comerciales, las limitaciones para organizar el personal pueden hacer más mella en los comercios locales. "Una gran cadena dispone de capacidad económica, plantillas y estructuras organizativas suficientes para ampliar horarios y jornadas. El pequeño comerciante, por el contrario, termina enfrentándose a una elección injusta: cerrar y perder capacidad, para competir o abrir y sacrificar su propio descanso y el de su familia", han añadido en su argumento ante la oposición.

Con una frase contundente se ponen en la piel de los trabajadores del sector y muestran unas palabras en su defensa. "Defender el comercio también significa defender a quienes trabajan en él y a quienes, cada día, levantan la persiana de los pequeños establecimientos de nuestros barrios", añaden, y con ello, siguen apoyando las necesidades del pequeño comercio en la islas.