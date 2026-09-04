Canarias aprieta a Elma Saiz. El triaje de menores es competencia exclusiva del Estado

El Gobierno de Canarias mantendrá una reunión institucional con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la que solicitará formalmente que la Administración General del Estado asuma de manera directa el triaje de las personas migrantes a su llegada a las costas y la implantación de la figura del defensor del menor en la frontera exterior.

Tal y como ha detallado el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, tras la celebración del Consejo de Gobierno, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, encabezará la representación autonómica en un encuentro con la ministra socialista Elma Saiz que contará también con la participación del viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, y la secretaria general técnica, Ángeles Bogas, habiéndose solicitado asimismo la asistencia de representantes del Ministerio de Infancia y Adolescencia.

En este sentido, la propuesta canaria se fundamenta en el artículo 8 del Reglamento de la Unión Europea 2024-1356, marco normativo regulador del Pacto Europeo de Migración y Asilo que asigna en exclusiva al Estado la responsabilidad de ejecutar la filiación y el triaje en la frontera, razón por la cual el Ejecutivo regional insiste en la necesidad de fijar un procedimiento homogéneo y coordinado para todas las Comunidades Autónomas basado en la cooperación institucional y la seguridad jurídica, rechazando el empleo de requerimientos unilaterales o advertencias sobre hipotéticas consecuencias legales.

Planificación ante el repunte de llegadas y análisis del impacto normativo

De forma paralela, la delegación autonómica trasladará al Ministerio una batería de consultas orientadas a conocer la planificación estatal ante las previsibles llegadas irregulares por vía marítima, aérea y terrestre en los próximos meses, al tiempo que demandará información detallada sobre la aplicación del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, mediante el cual se modifica el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Con este análisis, la Consejería busca evaluar la repercusión económica de las nuevas directrices en los servicios públicos insulares y garantizar un reparto de cargas equitativo, reiterando la disposición de la Comunidad Autónoma a colaborar en la protección de los menores no acompañados siempre que se respete de manera estricta el mapa de competencias fijado por la legislación nacional y comunitaria.