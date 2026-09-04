Canarias exprime a Sánchez y asegura un pacto histórico de financiación

El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha dibujado un nuevo mapa de poder en España. El Ministerio de Hacienda llevaba a la mesa un modelo de financiación autonómica diseñado a medida para cumplir los compromisos del Partido Socialista con el independentismo catalán. Las comunidades de régimen común, lideradas por el Partido Popular y algunas voces críticas del propio socialismo, escenificaron un rechazo frontal. En medio de esta guerra, Canarias optó por la inteligencia financiera. El Archipiélago unió su voto al de Cataluña, desmarcándose del bloque de oposición para asegurar una inyección de 1.337 millones de euros en las cuentas insulares.

El movimiento del Gobierno regional, sustentado por Coalición, representa un ejercicio de puro pragmatismo. La política nacional atraviesa una fase de inestabilidad donde los apoyos se negocian al alza. El Ejecutivo de Fernando Clavijo ha entendido que la necesidad de supervivencia de Pedro Sánchez abría una ventana de oportunidad irrepetible para las Islas. Rechazar el acuerdo por lealtad a las siglas nacionales del PP habría supuesto renunciar a una cifra que duplica los 600 millones ofrecidos inicialmente por el Estado. Canarias ha decidido cobrar por adelantado el peaje de la gobernabilidad nacional.

El valor de la oportunidad en un tablero roto

La gestión de este respaldo requería habilidad interna para no dinamitar el pacto de gobierno en Canarias. Avalar un modelo impulsado por el sanchismo y aplaudido por Esquerra Republicana suponía un trago difícil para los populares isleños. La solución fue tan sencilla como efectiva. Matilde Asián, titular de Hacienda y representante del PP, cedió su silla, cogiendo vacaciones, a Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia por Coalición Canaria.

Esta delegación de funciones permitió salvar los muebles a todas las partes. El PP canario evita la fotografía de la discordia con el PSOE y mantiene intacta la coalición regional. Por su parte, el sector nacionalista del Gobierno asume el protagonismo de una negociación que trae certidumbre económica a la región. El portavoz autonómico, Alfonso Cabello, definió la maniobra como un triunfo de la sensatez frente al ruido de la política peninsular. Las administraciones públicas necesitan liquidez, una vez que ya han alcanzado ese superávit fiscal, y el Gobierno canario ha elegido el camino directo hacia los fondos estatales, dejando las disputas ideológicas para territorios con mayor margen de maniobra financiera.

El blindaje del REF frente a la voracidad del Estado

El verdadero trofeo de esta negociación no se mide solo en la cantidad del cheque, sino en las garantías jurídicas obtenidas. El acuerdo establece, por primera vez de forma clara, que los recursos vinculados al Régimen Económico y Fiscal quedan excluidos del sistema de financiación común.

Esta separación representa un hito histórico para la economía de las Islas. Históricamente, los distintos ministerios de Hacienda han intentado diluir las compensaciones por insularidad y lejanía dentro de la bolsa general. Esto provocaba que los incentivos fiscales y económicos de Canarias terminaran financiando los servicios básicos, anulando la ventaja competitiva que el fuero otorga a nuestras empresas y ciudadanos.

Obligar al Gobierno de España a reconocer la independencia del REF asegura que estos fondos cumplan su verdadero propósito: compensar la distancia, estimular la inversión privada y garantizar la conectividad. En un escenario donde el Ejecutivo central muestra una clara tendencia hacia el aumento de la presión fiscal, blindar las singularidades canarias es el mejor dique de contención para proteger el tejido productivo local.

Dinero para políticas reales y alivio fiscal en La Palma

La disposición de Moncloa a ceder ante las demandas canarias desbloquea asuntos vitales que permanecían atrapados en la burocracia estatal. La próxima semana, el Consejo de Ministros tramitará el esperado "decreto Canarias", un texto que contiene medidas de impacto directo para la economía insular.

Entre los puntos más destacados figura la prórroga de la bonificación del 60% del IRPF para los residentes de La Palma. Esta medida ejemplifica la mejor política económica posible en tiempos de crisis: dejar el dinero en el bolsillo de los contribuyentes. La reconstrucción del Valle de Aridane no se logrará únicamente mediante subvenciones estatales de tramitación lenta, sino garantizando que familias y pymes dispongan de liquidez para reiniciar su actividad. Reducir la carga impositiva es la herramienta más eficaz para fijar población y atraer inversión a un entorno devastado.

Asimismo, el pacto autoriza a la Comunidad Autónoma a movilizar 600 millones de euros de su superávit. Hasta la fecha, las rígidas normas del Ministerio mantenían este capital inmovilizado en los bancos. Liberar estos fondos, generados por la propia recaudación de la región, dota al Gobierno de Canarias del músculo necesario para acometer reformas estructurales sin tener que recurrir a la emisión de nueva deuda pública.

Un pacto nacional injusto pero con beneficio insular

Resulta innegable que el documento presentado por Arcadi España arrastra defectos de origen. La reforma nace viciada por la urgencia del Partido Socialista de cumplir con sus socios independentistas, quebrando principios de igualdad que rigen el Estado de las Autonomías. Modificar los porcentajes de retención del IRPF y del IVA al 55% y al 56,5% incrementa los ingresos regionales en detrimento de la caja común, configurando un modelo asimétrico donde las alianzas parlamentarias dictan el flujo del dinero.

Sin embargo, el papel de un gobierno autonómico es defender los intereses de sus administrados. Ante un escenario impuesto de manera unilateral por el Ministerio, Canarias se encontraba ante una disyuntiva clara, sumarse al bloqueo estéril o sentarse a negociar las mejores condiciones posibles para su territorio. La decisión de respaldar el texto a cambio de garantías económicas demuestra madurez institucional.

El Gobierno regional ha sabido leer el momento político. Ha comprendido que la debilidad de Sánchez se puede cobrar, y muy bien cobrada, y ha vendido su apoyo a un precio que garantiza la estabilidad financiera del Archipiélago para la próxima década. Con los fondos asegurados y el REF blindado, Canarias encara ahora la siguiente fase de sus reivindicaciones con una posición de fuerza inédita. El próximo objetivo ya está marcado en la agenda: la reclamación histórica de la cogestión aeroportuaria. Un nuevo frente donde el pragmatismo insular volverá a poner a prueba la resistencia de un Estado necesitado de aliados.