Detenido con 21 dosis de hachís preparadas para vender en una playa de Tenerife

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que portaba 21 dosis de hachís preparadas para su posible venta en una playa de Candelaria. El varón, vecino del citado municipio, fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas.

La actuación se inició cuando los agentes que realizaban labores de prevención de la seguridad ciudadana, observaron la actitud esquiva y nerviosa del detenido al percatarse de la presencia policial. Momento en el que, el acusado levantó las sospechas de los agentes por su actitud esquiva y nerviosa al percatarse de la presencia policial, han informado los agentes en nota de prensa. Acto seguido, los agentes se entrevistaron con él, apreciando un incremento de su estado de nerviosismo y excitación.

Tras su identificación, realizaron un registro de sus pertenencias, localizaron también dinero en efectivo y otros utensilios relacionados con el tráfico de estupefacientes como una báscula de precisión.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.