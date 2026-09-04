Detenido en Arrecife por incendiar varios vehículos y contenedores

La Policía Nacional ha detenido en Arrecife, a un varón, como presunto autor de varios incendios provocados en diferentes puntos de la capital lanzaroteña durante las madrugadas del 2, 3 y 4 de junio.

La investigación permitió esclarecer un total de tres hechos diferenciados, en los que se llegaron a originar hasta seis focos de incendio de gran virulencia.

Como consecuencia de estos hechos resultaron afectados un total de 14 vehículos y 13 contenedores de residuos, algunos de los cuales quedaron completamente calcinados. Tanto que, los incendios generaron una notable alarma entre los vecinos y tuvieron una amplia repercusión en los medios de comunicación locales.

Dichos incendios provocaron importantes daños materiales en vehículos y mobiliario urbano de la ciudad.

Las pesquisas policiales permitieron identificar y localizar al presunto responsable, un hombre con numerosos antecedentes policiales, al que se relaciona con los diferentes episodios investigados. Durante la investigación resultó especialmente relevante la colaboración ciudadana, que aportó información de interés para el esclarecimiento de los hechos.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente quien decretó su ingreso en una unidad hospitalaria de psiquiatría.