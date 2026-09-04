El Ejecutivo sitúa al Consejo Económico y Social (CES) como pieza clave del consenso para el futuro de Canarias

El Consejo Económico y Social de Canarias (CES) ha formalizado la toma de posesión de Sergio Melián Batista como nuevo presidente de la institución, en un acto celebrado en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Melián, que forma parte del CES como consejero desde 2017, toma el relevo de José Carlos Francisco al frente del principal órgano consultivo de la comunidad autónoma en materia económica, social y laboral. Durante la ceremonia, la Presidencia del Gobierno autonómico reivindicó el papel del CES como un espacio plural de participación, diálogo y búsqueda de consensos ante los grandes desafíos del Archipiélago, destacando además la trayectoria del nuevo titular en la defensa de los trabajadores y su capacidad para anticipar los cambios de las islas.

Atención prioritaria a la vivienda y al mercado laboral

Tras asumir la jefatura de la entidad, Sergio Melián definió las líneas de actuación que marcarán su mandato, fijando el problema de la vivienda como uno de los desafíos más urgentes para el Archipiélago debido a su impacto directo en la estabilidad ciudadana y en las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Junto a la emergencia residencial, el nuevo presidente fijó entre sus metas el impulso de la productividad, la diversificación del tejido productivo insular, la creación de empleo de calidad y la mejora paulatina de los salarios, buscando que el crecimiento económico repercuta en el bienestar general de la población.

El valor del diálogo social y la función consultiva

En el marco de su nueva responsabilidad, Melián ratificó la voluntad de dar continuidad a la labor de concertación desarrollada por la institución, promoviendo el acuerdo dentro del Pleno del CES para contribuir al desarrollo estratégico de Canarias. Como órgano asesor del Ejecutivo insular, la entidad mantendrá su cometido técnico mediante la elaboración de dictámenes, informes y estudios monográficos, sirviendo de cauce permanente para el diálogo social y la búsqueda de acuerdos entre las patronales, las organizaciones sindicales y los distintos agentes económicos y sociales del Archipiélago.