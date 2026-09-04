El PSOE paraliza en el Congreso la ley que salvaría las casas de la costa canaria

El sufrimiento de las familias canarias tiene responsables políticos. La maquinaria burocrática que amenaza con reducir a escombros los poblados costeros del archipiélago obedece a las directrices de la Administración Central. La responsabilidad recae directamente sobre el partido que controla los tiempos legislativos en Madrid. El bloqueo de la reforma legal lleva la firma del PSOE.

El cerrojo en el Congreso

La modificación de la Ley de Costas ya superó el trámite del Senado. Sin embargo, el texto se encuentra actualmente paralizado en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo domina la Mesa de la Cámara Baja y dicta qué leyes avanzan y cuáles mueren en un cajón. Mientras los diputados congelan el trámite, las palas excavadoras del Estado encienden sus motores en el litoral isleño.

El abogado José Luis Langa González, presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas (Pcalc), exige la suspensión cautelar de cualquier ejecución de derribo hasta que se apruebe la nueva ley. La realidad resulta sangrante. La Administración Central dilata la solución legal para ganar tiempo y poder ejecutar sus sentencias de demolición sobre zonas habitadas antes de que la norma cambie.

Una maquinaria implacable

La Demarcación de Costas del Estado no muestra piedad. Langa califica las actuaciones de este organismo público como una verdadera puñalada a la sensibilidad del pueblo canario. Detrás de cada expediente hay ciudadanos que ven cómo el esfuerzo de toda una vida se esfuma por la voracidad de un ente que ignora la propiedad privada y el arraigo de los vecinos.

El drama estuvo a punto de consumarse recientemente en Fuerteventura. La plataforma y el Cabildo Insular lograron paralizar de forma cautelar este mes de agosto el derribo de la Cueva de la Negra, en el municipio de Pájara. Hablamos de una vivienda con más de 150 años de antigüedad y un innegable valor patrimonial. De no haber actuado con rapidez, hoy sería polvo. Y ese es precisamente el futuro que la inacción en el Congreso reserva para otros lugares del archipiélago si no se imponen medidas urgentes.

Silencio en las Islas

La ofensiva estatal cuenta con la parálisis de las instituciones locales. Langa solicitará una reunión de urgencia con Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias. También reclamará sentarse con Juan Cabrera Delgado y Antonio Acosta Felipe, directores generales de Patrimonio y Costas en el ámbito regional. El único objetivo es poner freno a las posibles ejecuciones que el Estado ya tiene en marcha.

La plataforma vecinal lamenta que la Comisión Mixta de Afectados por la Ley de Costas no se haya reunido de forma urgente para abordar esta crisis. En esa mesa institucional se sientan el Gobierno de Canarias, los Cabildos y los Ayuntamientos. Si las Administraciones isleñas deciden no hacer nada y permiten que el bloqueo de Madrid siga su curso, la modificación de la ley llegará cuando sea demasiado tarde para muchas poblaciones urbanas consolidadas y espacios patrimoniales. El Estado aprieta la soga y el silencio institucional en Canarias consiente el golpe.