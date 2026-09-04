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Canarias

Firgas licita por 1,05 millones mejoras en la Casa Consistorial y el antiguo Mercadillo

El contrato se divide en dos lotes con plazos de dos y seis meses. Las ofertas podrán presentarse hasta el 23 de septiembre.

Israel Evana
El contrato se divide en dos lotes con plazos de dos y seis meses. Las ofertas podrán presentarse hasta el 23 de septiembre.
Obras de mejora de la Casa Consistorial y el antiguo Mercadillo Municipal. | Ayuntamiento de Firgas

Firgas ha sacado a licitación por 1.053.295,76 euros las obras de mejora de la Casa Consistorial y otras dependencias municipales, dentro de una actuación que también incluye el antiguo Mercadillo Municipal.

El contrato se tramita mediante un procedimiento simplificado abreviado y se divide en dos lotes.

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El primero contempla el acondicionamiento de envolventes y reformas en la Casa Consistorial y otras dependencias municipales, con un plazo de ejecución de dos meses.

El segundo está destinado al acondicionamiento interior de la Casa Consistorial y otras instalaciones municipales y establece un plazo de seis meses.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 23 de septiembre de 2026 a las 01:00 horas en horario peninsular, las 00:00 horas en Canarias.

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