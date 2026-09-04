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Canarias

Firgas licita por 95.619 euros la reforma de la cancha del casco y una pista de pádel

Las obras tendrán tres meses de ejecución y las empresas podrán presentar ofertas hasta el 22 de septiembre.

Israel Evana
Las obras tendrán tres meses de ejecución y las empresas podrán presentar ofertas hasta el 22 de septiembre.
Cancha del casco de Firgas. | Ayuntamiento de Firgas

Firgas ha sacado a licitación la rehabilitación y acondicionamiento de la cancha deportiva del casco y la creación de una nueva pista de pádel en la misma parcela.

Las actuaciones se desarrollarán en las instalaciones situadas en la calle José Santos, sin número, y cuentan con un valor estimado de contrato de 95.619,26 euros.

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La contratación se tramita mediante un procedimiento simplificado abreviado y establece un plazo de ejecución de tres meses.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 22 de septiembre de 2026 a las 01:00 horas en horario peninsular, las 00:00 horas en Canarias.

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