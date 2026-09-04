Firgas licita por 95.619 euros la reforma de la cancha del casco y una pista de pádel

Firgas ha sacado a licitación la rehabilitación y acondicionamiento de la cancha deportiva del casco y la creación de una nueva pista de pádel en la misma parcela.

Las actuaciones se desarrollarán en las instalaciones situadas en la calle José Santos, sin número, y cuentan con un valor estimado de contrato de 95.619,26 euros.

La contratación se tramita mediante un procedimiento simplificado abreviado y establece un plazo de ejecución de tres meses.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 22 de septiembre de 2026 a las 01:00 horas en horario peninsular, las 00:00 horas en Canarias.