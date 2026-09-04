Incautan más de tres toneladas de cocaína en una narcolancha en Gran Canaria

La Guardia Civil ha detenido a los cinco narcotraficantes tras la incautación de más de tres toneladas de cocaína en una narcolancha al sur de Gran Canaria. Además, los implicados navegaban con dos armas largas de fuego a bordo para dar protección al alijo, según ha informado la Benemérita.

Como han informado los agentes en nota de prensa, en total, han sido intervenidos 139 fardos con un peso de 3.360 kilos.

Droga incautada en el sur de Gran Canaria

Con varios motores de gran potencia, la embarcación semirrígida navegaba a unas 70 millas al sur de la isla canaria. Al identificar que se trataba de una embarcación relacionada con el narcotráfico, guardias civiles del Servicio Marítimo procedieron a dar el alto a dicha embarcación, que rápidamente emprendió la huida. Una maniobra que fracasó debido a la rápida reacción de los agentes, que permitió iniciar el seguimiento de la embarcación.

Los cinco tripulantes detenidos viajaban con un fusil de asalto y una ametralladora ligera para evitar asaltos de otros grupos organizados. La tenencia de estas armas largas está totalmente prohibida a particulares.

Tras el operativo, los detenidos, con edades comprendidas entre los 21 y 41 años, ya han pasado a disposición judicial.

Los cinco se enfrentan a delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, por desobediencia grave, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.