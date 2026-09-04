La Atalaya celebra cuatro días de fiestas por el Santo Cristo Milagroso del 11 al 14 de septiembre

La Atalaya, en Santa Brígida, celebrará del 11 al 14 de septiembre las Fiestas en honor al Santo Cristo Milagroso, con cuatro días de actos religiosos, música, tradición y encuentros populares.

La programación organizada por la Asociación de Vecinos Caitasa comenzará el viernes con una misa y la tradicional Procesión de las Antorchas, mientras que el fin de semana concentrará la romería, la verbena y el almuerzo popular.

Procesión de las Antorchas para abrir las fiestas

Los actos comenzarán el viernes 11, a las 20:00 horas, con la celebración de la misa y la posterior Procesión de las Antorchas por el recorrido habitual del barrio.

Durante el trayecto se visitarán los altares preparados para la ocasión y tendrá lugar el encuentro cantado del Santo Cristo con la Virgen de los Dolores.

Romería y verbena el sábado

El sábado 12, a partir de las 19:00 horas, se celebrará la Romería-Ofrenda al Santo Cristo de La Atalaya.

Las carretas de colectivos y vecinos, acompañadas por parrandas y agrupaciones folclóricas, saldrán desde la Plaza Mariquita Benítez y recorrerán la calle Cura Navarro hasta llegar a la Plaza de la Iglesia.

La jornada continuará a las 22:30 horas con una verbena en la Plaza Mariquita Benítez amenizada por el grupo Luz de Luna, que se prolongará hasta las 02:00 horas.

Almuerzo popular y música el domingo

El domingo 13 comenzará con una misa a las 12:30 horas acompañada por la agrupación folclórica La Zarzalera.

A las 13:15 horas tendrá lugar una nueva procesión por las calles del barrio con la Banda Isleña.

La programación continuará entre las 14:00 y las 18:00 horas con un almuerzo popular canario en la Plaza Mariquita Benítez, acompañado por la música de Acerina Show.

El lunes pondrá fin a las celebraciones

Las fiestas concluirán el lunes 14. A las 12:00 horas habrá repique de campanas y voladores desde la iglesia.

El último acto comenzará a las 20:00 horas con una misa de acción de gracias y un encuentro entre los asistentes que pondrá fin a cuatro días de celebraciones en La Atalaya.