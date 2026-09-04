La Gomera reclama acelerar la dependencia ante más de 16.000 personas aún sin prestación

Canarias contaba a 31 de marzo de 2026 con 16.061 personas que tenían aprobado su Programa Individual de Atención (PIA) pero todavía no recibían una prestación efectiva.

Los datos, recogidos en el Decreto Ley 5/2026, reflejan que 71.093 personas disponían de un PIA aprobado en las islas. De ellas, 55.032 ya recibían atención, mientras que el resto continuaba sin poder hacer efectivo el derecho reconocido.

Ante esta situación, el Cabildo de La Gomera ha reclamado reforzar la coordinación entre administraciones, acelerar la creación de nuevas plazas y garantizar una financiación suficiente y estable para el sistema de dependencia.

Más recursos para reducir las esperas

El vicepresidente primero del Cabildo, Adasat Reyes, trasladó esta posición durante la Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento de Canarias, celebrada este jueves.

La institución insular considera positivo que el decreto permita a la Comunidad Autónoma organizar y gestionar plazas y recursos cuando exista insuficiencia de oferta, demora en el acceso, urgencia social, necesidad de continuidad asistencial o desequilibrios entre territorios.

La norma mantiene al mismo tiempo las competencias de los cabildos sobre los recursos que son de su titularidad y gestión.

El Cabildo también valora la simplificación de los procedimientos para el funcionamiento y la acreditación de centros, incluida la posibilidad de utilizar la declaración responsable para facilitar la incorporación de nuevos recursos sin eliminar las labores posteriores de inspección y control.

La Gomera pide tener en cuenta las diferencias entre islas

Reyes defendió que la planificación de los servicios de dependencia debe adaptarse a las características de cada territorio, especialmente en las islas con menor población, mayor dispersión y una oferta más limitada de centros especializados.

Por ello, La Gomera reclama aprovechar las nuevas herramientas para compartir información entre administraciones, planificar conjuntamente los recursos y acelerar la puesta en funcionamiento de nuevas plazas.

El Cabildo también considera positivas las medidas que aportan mayor flexibilidad a la gestión y justificación de los fondos europeos Next Generation.

En materia tributaria, la Corporación insular interpreta que los cambios incluidos en el decreto son ajustes técnicos que no deberían provocar un perjuicio significativo a los recursos de los cabildos, aunque pide mantener su seguimiento dentro de los mecanismos de coordinación financiera.

El principal reto, según la posición trasladada por La Gomera, pasa ahora por lograr que las 16.061 personas que ya tenían aprobado su PIA pero seguían sin prestación, puedan acceder al recurso que les corresponda.