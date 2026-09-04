Las fronteras del sur afrontan un nuevo desafío y Canarias vuelve a exigir previsión

Las fronteras del sur vuelven a estar en el centro del debate migratorio y Canarias reclama que España y Europa dejen de actuar a golpe de crisis. La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha advertido de que la falta de previsión puede abocar a las fronteras españolas al "más tremendo desamparo".

La situación de Ceuta ha vuelto a poner sobre la mesa la fragilidad de las fronteras exteriores españolas y la necesidad de contar con una estrategia capaz de anticiparse a los movimientos migratorios. Una realidad que Canarias conoce bien después de años afrontando la llegada constante de inmigrantes a sus costas y la presión sobre sus servicios de acogida.

Valido ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez una política migratoria que no se limite a reaccionar cuando las situaciones ya se han desbordado. La diputada canaria considera imprescindible reforzar la prevención, garantizar el control de las fronteras y establecer vías legales y ordenadas de entrada.

Canarias reclama no volver a quedarse sola

La experiencia de las islas durante los últimos años ha convertido a Canarias en uno de los principales puntos de entrada de la inmigración ilegal a España. La llegada de miles de personas en embarcaciones precarias ha obligado a las administraciones canarias a afrontar una presión extraordinaria sobre sus recursos.

Para Valido, lo ocurrido en Canarias demuestra que las crisis migratorias no pueden abordarse únicamente cuando alcanzan grandes dimensiones. La respuesta, sostiene, debe comenzar mucho antes, con mecanismos de prevención y cooperación que permitan detectar y frenar las situaciones de riesgo antes de que lleguen a las fronteras españolas.

La diputada nacionalista también ha defendido la necesidad de mantener la cooperación con Marruecos, especialmente por su papel estratégico en la gestión de los flujos migratorios, aunque ha reclamado que esa relación no suponga que España quede a merced de las decisiones de terceros países.

Una frontera que no puede esperar a la próxima crisis

La advertencia de Valido pone nuevamente el foco sobre una cuestión que afecta de manera directa a Canarias: la necesidad de que el Estado y la Unión Europea asuman la protección de las fronteras del sur como una prioridad.

La diputada ha defendido una política migratoria basada en la prevención, la seguridad fronteriza y unas vías de entrada legales y ordenadas. También ha reclamado una mayor implicación europea para que la responsabilidad sobre las fronteras exteriores no recaiga especialmente sobre los territorios que, por su posición geográfica, soportan una mayor presión.

"Si no hay luces largas, si no hay prevención, esto sólo nos conduce a lo que los ceutíes sienten hoy, a lo que los canarios hemos sentido, al más tremendo desamparo", ha advertido.

Canarias vuelve así a reclamar que las instituciones no esperen a la próxima emergencia para actuar. Para las islas, la experiencia de los últimos años deja una conclusión clara: la frontera no puede gestionarse cuando la crisis ya ha llegado a la costa.