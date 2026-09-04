Las Palmas de Gran Canaria devuelve un millón de euros al Gobierno canario por obras no ejecutadas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha tramitado formalmente un expediente de compensación de deudas con el Gobierno de Canarias que implica la restitución de más de un millón de euros procedentes de subvenciones autonómicas que no llegaron a ejecutarse en los plazos legalmente estipulados, a lo que se añade un sobrecoste financiero de 90.000 euros en concepto de intereses de demora causados por el retraso en la tramitación.

En el desglose de las cantidades reintegradas, la partida de mayor peso económico corresponde al área de Servicios Sociales del ejercicio 2024, con la devolución de un principal de 639.531,33 euros destinado a la atención de la población más vulnerable de la capital a los que se suman 26.784,95 euros adicionales en penalizaciones, mermando los recursos asignados a proyectos comunitarios como la finalización del centro en la antigua Fábrica del Hielo.

En la parcela de la red comercial municipal, la corporación local ha tenido que reingresar 500.000 euros consignados a la remodelación y mejora de las instalaciones de los mercados de Altavista y El Puerto junto a 39.276,54 euros en intereses, mientras que el Plan Unifik orientado a la unificación de la imagen y la digitalización de las Zonas Comerciales Abiertas registra la pérdida de 288.567,80 euros más 21.371,31 euros en recargos financieros, completándose este balance de reintegros con los 186.473,74 euros correspondientes al proyecto de mejora de la accesibilidad en los entornos litorales de El Confital y la playa de Las Canteras.

La falta de ejecución afecta a infraestructuras estratégicas

Esta imposibilidad de concretar las partidas en los plazos fijados por las bases de las ayudas no constituye un hecho aislado, sino que afecta a diversos proyectos estratégicos del municipio cofinanciados por administraciones externas, entre los que destacan los problemas surgidos en las obras de la MetroGuagua a la altura de la calle Simón Bolívar o la devolución de fondos concedidos por el Cabildo de Gran Canaria para la adquisición de un furgón para la Policía Local.

Este expediente administrativo pone de relieve un embudo de gestión recurrente en las arcas municipales, donde la incapacidad para culminar los expedientes técnicos en tiempo y forma ha provocado la pérdida gradual de montantes económicos de relevante calado para la ciudad, alcanzando en periodos anteriores cifras superiores a los 19 y 20 millones de euros devueltos a los órganos emisores, lo que obliga al consistorio a asumir el reintegro del capital transferido junto a la liquidación de las cargas financieras que genera el incumplimiento de los convenios institucionales.