Los niños robados de Canarias siguen buscando su identidad entre silencios y documentos desaparecidos

Vicente Macías sabe cuándo nació, el 20 de abril de 1974, pero hay 27 días de su vida que siguen siendo un agujero negro. En los registros de la Casa Cuna de Santa Cruz de Tenerife aparece inscrito el 17 de mayo. Entre ambas fechas no hay una explicación clara sobre qué ocurrió con él.

Los documentos que ha conseguido reunir acreditan su entrada y salida de la institución, pero apenas ofrecen respuestas sobre lo sucedido durante ese periodo. No aparecen registros médicos, visitas o datos que permitan reconstruir esos días.

Vicente descubrió además que había sido adoptado cuando tenía 22 años, de manera accidental, al encontrar documentación relacionada con su adopción mientras preparaba un trabajo de delineación. Desde entonces, ha dedicado buena parte de su vida a intentar reconstruir sus orígenes.

Su caso forma parte de una realidad que durante décadas permaneció oculta y que ahora vuelve a ponerse sobre la mesa a través de Cosmos, un proyecto fotográfico de Espe Pons impulsado por el Gobierno de Canarias para abordar la sustracción de menores en el Archipiélago.

La exposición, inaugurada en el Parlamento de Canarias, reúne 13 de las más de 60 fotografías que forman el libro y recorre espacios vinculados a esta historia, desde antiguas casas de acogida y hospitales hasta el Laboratorio de Genética Forense de Las Palmas de Gran Canaria.

Una identidad que también fue arrebatada

Dácil Vera tenía 40 años cuando descubrió que las personas que figuraban como sus padres no eran sus progenitores biológicos.

La revelación llegó de manera inesperada. Una conversación de su madre adoptiva con un ginecólogo abrió una herida que permanece abierta: nunca había dado a luz.

A partir de ahí comenzó una búsqueda que todavía continúa. Dácil descubrió que sus padres adoptivos habían viajado desde Canarias hasta Madrid y que habían pagado 180.000 pesetas por ella. También supo que, al nacer, tenía otro nombre.

Pero encontrar a su familia biológica sigue siendo una tarea llena de obstáculos. La falta de documentación y las dificultades para acceder a determinados expedientes complican una búsqueda que, para ella, no es simplemente conocer un dato: es recuperar una parte de su propia historia.

"Lo único que no nos han podido robar fue el ADN", sostiene Dácil, que considera las pruebas genéticas una de las principales vías para encontrar a familiares biológicos que quizá ni siquiera sepan que ella existe.

Actualmente, además, ayuda a otras personas que atraviesan situaciones similares como delegada en Canarias de SOS Bebés Robados Madrid.

Madres que todavía buscan a sus hijos

La historia de los menores robados tiene también otra cara: la de las madres que salieron del hospital sin sus hijos y sin respuestas.

Dolores Guerra lleva más de tres décadas intentando averiguar qué ocurrió con su hija, nacida en 1992 en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria.

Durante el parto le comunicaron que la bebé tenía hidrocefalia y que debían realizarle unas pruebas. Nunca llegó a verla. Tampoco recibió documentación que acreditara su fallecimiento ni pudo conocer qué ocurrió con sus restos.

Con el paso de los años, Dolores intentó reconstruir aquella historia y comprobó que tampoco encontraba documentos que demostraran que la niña hubiera muerto o hubiera sido enterrada.

La ausencia de respuestas ha mantenido abierta durante décadas una pregunta que sigue sin contestación: ¿qué ocurrió realmente con su hija?

Una búsqueda contra el tiempo

Para las víctimas y sus familias, el tiempo juega en contra. Muchas personas han fallecido sin llegar a conocer sus verdaderos orígenes.

Jorge Rodríguez, presidente del Colectivo Sin Identidad, reclama que se pueda acceder a documentación relacionada con centros de acogida, instituciones religiosas, hospitales y otros establecimientos asistenciales donde quedaron registrados menores y familias.

El problema, denuncian las víctimas, no termina en encontrar una pista. En muchos casos comienza precisamente ahí, cuando los expedientes no aparecen, los documentos son incompletos o las puertas administrativas se cierran.

Cosmos pone rostro y memoria a esas historias. Sus fotografías recorren lugares que forman parte de un pasado todavía pendiente de explicar y terminan en un laboratorio donde el ADN aparece como una posible vía para salir de un laberinto que muchas víctimas llevan décadas recorriendo.

Porque para quienes fueron separados de sus familias, conocer la verdad no es mirar hacia atrás. Es poder saber, por fin, quiénes son.