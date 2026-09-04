Los senderos del Malpaís de Güímar quedan preparados para la Romería de El Socorro

Los senderos que atraviesan la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar han quedado acondicionados antes de la Romería de El Socorro, que se celebrará este lunes 7 de septiembre y previsiblemente concentrará una elevada afluencia de participantes.

Las actuaciones han incluido la eliminación de huecos y socavones provocados por el uso y el paso del tiempo, la regularización del firme natural y la restitución de los márgenes laterales con piedra de la propia zona.

El personal de mantenimiento también ha retirado residuos y ha limpiado y renovado la señalización de los diferentes tramos del espacio protegido.

Un recorrido por un espacio protegido

Los trabajos buscan compatibilizar el paso de peregrinos y visitantes con la conservación de la Reserva Natural Especial durante una de las celebraciones tradicionales de Güímar.

El Cabildo insiste en que los participantes deben desplazarse únicamente por los senderos autorizados y evitar atajos que puedan afectar a la flora y al resto del entorno.

También pide respetar la señalización y las indicaciones del personal de seguridad que estará distribuido por el enclave durante la jornada.

Calzado cerrado, agua y residuos

Entre las recomendaciones para este lunes se encuentra utilizar calzado técnico cerrado y llevar suficiente agua durante el recorrido.

La institución insular también recuerda que cada participante debe hacerse responsable de los residuos que genere y retirarlos del espacio natural.

Ante la previsión de una alta participación en la Romería de El Socorro, el Cabildo ha reforzado su llamamiento al civismo para que la celebración pueda desarrollarse sin provocar daños en el Malpaís de Güímar.