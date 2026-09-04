Marruecos agita la calle : convocan una gran marcha para «liberar» Ceuta, Melilla y las «islas ocupadas»

La tensión entre España y Marruecos suma un nuevo y preocupante episodio. En las últimas horas ha comenzado a extenderse a través de las redes sociales marroquíes una convocatoria para celebrar el próximo domingo 20 de septiembre una gran "marcha popular" para exigir la "liberación" de Ceuta, Melilla y las "islas ocupadas por España".

El cartel, difundido en árabe y compartido por distintos perfiles marroquíes, utiliza expresamente el término "ocupadas" para referirse a territorios bajo soberanía española.

La convocatoria que aparece en la imagen difundida señala: "Llamamiento a una marcha popular para exigir la liberación de Ceuta, Melilla y las islas ocupadas por España: domingo 20 de septiembre, antes de las elecciones".

Uno de los perfiles que está amplificando el mensaje es el periodista y comentarista marroquí Mustapha Elasri, que ya tuvo presencia en las campañas digitales surgidas durante la crisis diplomática entre España y Marruecos de 2021.

Por el momento, sin embargo, no existe constancia de que la marcha esté promovida oficialmente por el Gobierno de Mohamed VI, ni se conoce una organización responsable, un recorrido autorizado o una estructura formal detrás de la convocatoria. Este extremo resulta esencial: existe la campaña y existe el llamamiento a la movilización, pero no puede atribuirse actualmente al Estado marroquí.

Una fecha especialmente sensible: tres días antes de las elecciones legislativas.

La elección del 20 de septiembre no es menor.

Marruecos celebrará sus elecciones legislativas el 23 de septiembre, en las que se elegirán los 395 miembros de la Cámara de Representantes. La campaña electoral está prevista entre el 10 y el 22 de septiembre, por lo que la manifestación quedaría situada en pleno tramo final de la carrera electoral.

Los expertos de Monitor Disinfo han identificado precisamente una ventana de especial riesgo entre el 10 y el 23 de septiembre, ante la posibilidad de que confluyan la campaña electoral, las reivindicaciones territoriales y la amplificación de contenidos nacionalistas en las redes sociales.

El organismo advierte de que no existen pruebas de una coordinación estatal de la campaña ni de un hipotético plan para asaltar Ceuta o Melilla, pero sí observa una secuencia comunicativa destinada a explotar el conflicto territorial y provocar una respuesta emocional en España.

De la crisis migratoria a la reivindicación territorial.

La movilización llega además en un momento especialmente delicado para las relaciones entre Madrid y Rabat.

La cuestión de Ceuta y Melilla ha regresado con fuerza al discurso político marroquí después de la gravísima crisis migratoria registrada a finales de julio en Ceuta, cuando más de 70.000 personas cruzaron irregularmente la frontera en un periodo extraordinariamente corto.

Los servicios de inteligencia españoles consideran probable que puedan producirse nuevas actuaciones dentro de lo que los especialistas denominan "zona gris": operaciones de presión que pueden incluir campañas de desinformación, ciberataques, sabotajes o utilización de movimientos migratorios para provocar situaciones de desestabilización sin llegar a un enfrentamiento convencional.

El precedente de julio demuestra, además, la capacidad de las redes sociales para transformar una convocatoria digital en una movilización física de enormes dimensiones. La ministra de Defensa, Margarita Robles, reveló que el CNI había advertido el 29 de julio de una convocatoria para cruzar a España difundida por grupos que reunían hasta 180.000 seguidores en Facebook.

Dos ministros de Mohamed VI ya habían hablado de las "ciudades ocupadas".

La campaña no surge en un vacío político. En las últimas semanas dos miembros del Gobierno marroquí han realizado declaraciones sobre la soberanía española de Ceuta y Melilla que provocaron una protesta diplomática de Madrid.

El ministro marroquí de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, hizo referencia a la "liberación de las ciudades ocupadas" durante una ceremonia religiosa presidida por el propio rey Mohamed VI, mientras que el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, reivindicó los supuestos "derechos históricos" de Marruecos sobre Ceuta y Melilla.

La reacción española terminó con la convocatoria de la embajadora de Marruecos en Madrid, Karima Benyaich, el pasado 21 de agosto. Al encontrarse fuera de España, la protesta fue trasladada al encargado de negocios y posteriormente comunicada a la propia embajadora. El Gobierno calificó las declaraciones de los ministros marroquíes de "inaceptables".

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha reiterado además que España no negociará la soberanía de ambas ciudades. Exteriores mantiene oficialmente su compromiso con la "soberanía e integridad territorial de España".

¿Y cuáles son las "islas ocupadas"? Aquí aparece uno de los elementos más interesantes de la convocatoria.

El cartel no se limita a Ceuta y Melilla. Habla también de las "islas ocupadas por España", sin especificar cuáles, apuntando a la costa norteafricana.

La interpretación más inmediata apunta a las plazas de soberanía española situadas frente a la costa norteafricana: las islas Chafarinas, Alhucemas, el peñón de Vélez de la Gomera y, eventualmente, el islote de Perejil, territorios que aparecen recurrentemente en el discurso irredentista marroquí.

Canarias observa el precedente de Ceuta.

Los acontecimientos adquieren una dimensión especialmente sensible para Canarias debido a la capacidad que posee Marruecos para condicionar los flujos migratorios hacia territorio español.

El propio presidente de Canarias, Fernando Clavijo, advertía esta misma semana de que el Archipiélago no puede convertirse en "la próxima Ceuta" y señalaba que "nada impide que en un momento dado Marruecos deje de controlar la salida de cayucos". Canarias se encuentra a poco más de un centenar de kilómetros de la costa africana en sus puntos más próximos y depende, en buena medida, de la cooperación de Marruecos para contener las salidas de embarcaciones desde su territorio. Precisamente por ello, la experiencia de Ceuta constituye un precedente que las autoridades españolas y canarias difícilmente pueden ignorar.

Nacionalismo territorial en plena campaña electoral.

La convocatoria del 20 de septiembre concentra así varios elementos explosivos: nacionalismo territorial, tensión diplomática con España, elecciones marroquíes y capacidad de movilización mediante redes sociales. Los analistas consultados por Monitor Disinfo advierten de que el objetivo puede no ser necesariamente provocar una acción física sobre territorio español. Una campaña de este tipo puede resultar eficaz simplemente amplificando la percepción de enfrentamiento entre ambos países y explotando políticamente el sentimiento nacionalista marroquí.

La marcha todavía tendrá que demostrar que es algo más que una convocatoria viral. Pero el mensaje ya está circulando.

Y a sólo tres días de unas elecciones legislativas marroquíes, Ceuta, Melilla y los territorios españoles del norte de África vuelven a ser utilizados como bandera de movilización nacionalista frente a España, mientras Canarias observa con especial atención una escalada retórica que llega pocas semanas después de una de las mayores crisis fronterizas registradas en territorio español.