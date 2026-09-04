Nuevas ofertas turísticas en Fuerteventura: conectada con tres principales capitales nórdicas

Este viernes se han anunciado las nuevas ofertas turísticas en Fuerteventura. Desde la isla, se operarán vuelos regulares desde Copenhague, Estocolmo y Oslo a partir del 23 de octubre de 2026. Una oferta turística actualizada tras haber retomado TUI Nordic las operaciones después de siete años de ausencia.

Desde Estocolmo, Fuerteventura contará con un vuelo semanal todos los viernes. TUI Nordic ha programado, además, vuelos especiales en periodos de vacaciones escolares en Dinamarca y Noruega, ampliando el acceso a estos mercados emisores desde Copenhague y Oslo.

El Patronato Insular de Turismo de Fuerteventura ha presentado la actualización de su oferta turística ante agentes de viajes especializados en jornadas profesionales celebradas en Copenhague el 2 de septiembre y Estocolmo el 3 de septiembre.

Las presentaciones refuerzan la estrategia del Patronato de diversificación hacia mercados de alto valor en el norte de Europa, con el apoyo de la operativa de TUI Nordic.

En ambas jornadas, el Patronato estuvo acompañado por las cadenas hoteleras Coral Hoteles, Elba Hoteles y Meliá Hoteles, que presentaron directamente su oferta ante los profesionales del turismo. En Estocolmo, participaron los equipos directivos de las áreas comercial, de ventas, marketing y producto de TUI Nordic en Suecia.

El interés por los mercados nórdicos responde también al perfil de sus visitantes. En 2025, el viajero sueco registró un gasto medio de 1.547 euros por persona y un gasto diario de 166 euros, con una estancia media de 9,3 noches. El turista danés registró en 2026 un gasto medio de 1.547 euros con un gasto diario de 193 euros.

Modelo turístico "más equilibrado y sostenible"

La consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura y vicepresidenta del Patronato Insular de Turismo, Marlene Figueroa, ha subrayado que "estas jornadas en Copenhague y Estocolmo confirman que el mercado nórdico es prioritario para Fuerteventura. Buscamos consolidar un visitante de mayor valor añadido que contribuya a un modelo turístico más equilibrado y sostenible", han añadido.

La consejera ha destacado también que "a través de TUI Nordic, Fuerteventura accede a mercados donde encontramos un visitante que valora especialmente la naturaleza, la calidad y la oferta turística de la isla".

Con estas jornadas, Fuerteventura consolida su presencia en el mercado escandinavo y refuerza su posicionamiento como destino de referencia para viajeros de alto valor en el norte de Europa.