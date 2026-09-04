¿Qué gastos escolares se pueden desgravar en Canarias por la vuelta al cole?

Septiembre pasa factura. El inicio del curso escolar supone un golpe directo al bolsillo de las familias canarias, que asumen un desembolso de entre 680 euros en la escuela pública y 1.720 euros en la privada por cada hijo. Frente a este sobreesfuerzo económico, el sistema tributario autonómico ofrece pequeñas ventanas para que los contribuyentes recuperen parte del dinero generado con su trabajo.

La regla de oro frente al fisco es la desconfianza. Para evitar sorpresas, los padres deben convertirse en contables y conservar cada factura y justificante de pago. Hacienda exige rastreabilidad. No valen los pagos en efectivo sin soporte; el uso de tarjeta o transferencia es el único salvoconducto válido si la inspección llama a la puerta.

El peaje de los estudios básicos

Para los gastos de educación infantil, primaria, ESO, bachillerato y formación profesional de grado medio, el sistema permite deducir 133 euros por el primer hijo y 66 euros adicionales por los siguientes. Aquí entran los libros de texto, el uniforme obligatorio, el transporte y el comedor escolar.

Sin embargo, el alivio choca con la barrera impuesta a las clases medias. Para aplicar esta deducción, la renta no puede superar los 45.500 euros en tributación individual ni los 60.500 en conjunta. Quien supere ese umbral por un solo euro, pierde el derecho a desgravar.

Las familias con hijos menores de 3 años pueden recuperar parte del gasto de guardería. La deducción permite rescatar el 18 % del pago real, con un límite de 530 euros anuales por menor. La burocracia manda: el centro debe contar con autorización oficial y la factura tiene que cumplir a rajatabla la normativa vigente. Cualquier ayuda pública percibida previamente se descontará de la base deducible.

La factura universitaria y la insularidad

El salto a la educación superior trae consigo los mayores costes, especialmente por el factor insular. Canarias permite deducir hasta 1.800 euros por hijo matriculado en estudios superiores (1.920 euros para las rentas más ajustadas).

El requisito exige que el estudiante sea menor de 25 años y no ingrese más de 8.000 euros anuales. Esta ayuda contempla la realidad fragmentada del archipiélago: si el joven debe mudarse a otra isla porque no existe oferta pública presencial en la suya, el gasto entra en la declaración. Además, existe una deducción de 900 euros si el alumno estudia en su misma isla pero debe trasladarse a otro municipio y pagar un alquiler o colegio mayor. En este último caso, el NIF del arrendador y la referencia catastral serán imprescindibles.

Hacienda no perdona errores. La clave para que el esfuerzo educativo no termine en sanción pasa por revisar los límites de renta y blindar cada deducción con su correspondiente justificante de pago.