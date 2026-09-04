Radazul acoge el VII Campeonato de España de Apnea Outdoor este fin de semana

Radazul acogerá el VII Campeonato de España de Apnea Outdoor este fin de semana. El Club de Mar de Radazul acogió en la tarde del pasado jueves la presentación del campeonato, con motivo de su desarrollo este fin de semana en aguas de Radazul, en la costa del municipio de El Rosario.

Se trata de una de las citas más importantes del calendario nacional de los deportes subacuáticos, en la que participarán 36 de los mejores apneístas de España, procedentes de Canarias, Murcia, Andalucía, Cataluña y Galicia.

Durante cuatro jornadas, los deportistas competirán en diferentes modalidades de apnea de profundidad, entre ellas CWT (peso constante con aletas), CNF (peso constante sin aletas), FIM (inmersión libre) y CWT-BF (peso constante con bialetas). La competición está organizada por FEDECAS, con la colaboración de FEDAS, Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife.

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil destacó la importancia del campeonato deportivo que "pone en valor nuestro litoral, siendo Radazul el mejor lugar de Europa para la práctica de la apnea, ofreciendo un entorno privilegiado para la celebración de este tipo de acontecimientos, que reúnen a los deportistas más importantes de España en esta disciplina". El primer edil rosariero deseó suerte a todos los participantes del campeonato y, de forma especial, a los vecinos de El Rosario Laia Sopeña, Linda Paganelli y Tadeo Nieves.

El acto de presentación contó con la participación del alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, el vicepresidente de la Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS), Guillermo Ferreiro, el presidente y el vicepresidente de la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas (FEDECAS), Luciano Cedrés y Ángel Botrán respectivamente, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Rosario Juan Jesús del Rosario.