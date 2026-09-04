Santa Cruz invierte casi 300.000 euros en tarjetas de alimentos para familias vulnerables

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha realizado este viernes, 4 de septiembre, el balance del convenio de colaboración con la cadena 5 Océanos para la entrega de tarjetas de alimentos a familias en situación de vulnerabilidad, una iniciativa integrada en las Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS) que gestiona el área de Políticas Sociales del Consistorio.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y la concejala de Políticas Sociales, Charín González, presentan la mañana de este viernes los resultados del acuerdo durante una visita a la tienda de 5 Océanos situada en la avenida Tres de Mayo, donde también pusieron en valor la continuidad de esta colaboración, que seguirá en ejecución durante otros tres años.

Desde el inicio del convenio, que comenzó a ejecutarse en mayo de 2025, se han entregado 2.233 tarjetas de alimentos, correspondientes a 1.533 unidades familiares distintas, facilitando así el acceso de las familias beneficiarias a productos de primera necesidad de una manera ágil, cercana y adaptada a sus necesidades.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que "estos datos demuestran la importancia de contar con herramientas que nos permitan dar una respuesta rápida y eficaz a las familias que atraviesan situaciones de dificultad".

Añade que "las PEAS son uno de los recursos fundamentales de los Servicios Sociales municipales y este convenio con 5 Océanos nos permite complementar esa atención, facilitando que las ayudas lleguen de una forma práctica y directa a quienes más lo necesitan", señala.

Bermúdez puso también en valor la colaboración entre el ayuntamiento y la empresa. "La continuidad de este convenio durante los próximos tres años es una magnífica noticia, porque nos permite consolidar un recurso que ya ha demostrado su utilidad y que tiene un impacto directo en la vida de más de un millar de familias de nuestra ciudad", añade.

Por su parte, la concejala de Políticas Sociales, Charín González, explicó que "estas tarjetas forman parte de las Prestaciones Económicas de Asistencia Social, un sistema de ayudas con el que el Ayuntamiento acompaña a las personas y familias en situación de vulnerabilidad".

González destaca que "el objetivo es que las ayudas se adapten lo máximo posible a las necesidades reales de cada familia, garantizando al mismo tiempo su autonomía y dignidad". En este sentido, subraya que "la tarjeta de alimentos permite a las personas beneficiarias adquirir los productos que necesitan dentro de los establecimientos adheridos, convirtiéndose en una herramienta muy útil para ofrecer una respuesta inmediata".

Alrededor de 300.000 euros de colaboración

El balance económico del convenio refleja una colaboración que alcanza los 294.329,07 euros desde su puesta en marcha. Durante 2025, el importe económico ascendió a 91.504,20 euros, mientras que en 2026 alcanza los 202.824,87 euros, de acuerdo con los datos registrados hasta el momento.

En cuanto al número de tarjetas, se entregaron 1.051 en 2025 y 1.182 en 2026, con un saldo medio de 43 euros en 2025 y 45 euros en 2026, situándose la media global en 44 euros por tarjeta.

La facturación vinculada a este programa ha mantenido una evolución creciente desde el inicio de su ejecución, lo que refleja la consolidación de este recurso dentro de la atención social que presta el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

La renovación y continuidad del convenio permitirá mantener durante los próximos tres años este sistema de apoyo, integrado en las PEAS, reforzando la capacidad de respuesta de los Servicios Sociales municipales ante las necesidades de las familias más vulnerables del municipio.

El funcionamiento de este sistema permite adaptar la ayuda a las necesidades de cada persona o familia. En función de los parámetros establecidos y de su situación socioeconómica, cada beneficiario accede a una cuantía económica determinada, que puede distribuir y canjear mediante tarjetas de alimentos en diferentes establecimientos, como 5 Océanos o HiperDino, siendo ambas ayudas compatibles.

Además, las tarjetas se entregan cada quince días, todos los miércoles, y es la propia persona quien decide qué importe destina a cada supermercado y realiza su compra libremente, según sus necesidades y preferencias.

Santa Cruz fue, además, pionera en Canarias en 2019 en la implantación de este modelo, que permite a las personas acudir directamente a los establecimientos y realizar su propia compra, avanzando hacia una atención social más digna, humana y respetuosa con la autonomía de cada familia.



"Detrás de cada una de estas cifras hay familias y personas a las que estamos acompañando en un momento de dificultad", concluyó Charín González. "Por eso, seguir reforzando este tipo de recursos y contar con la colaboración de entidades como 5 Océanos es fundamental para continuar construyendo una ciudad más justa, solidaria y comprometida con quienes más lo necesitan".