Sítycleta alcanza 1.671 usos en un día y las eléctricas rozan el 40% de los trayectos

Sítycleta ha alcanzado un nuevo máximo histórico al registrar 1.671 desplazamientos en una sola jornada, la cifra más alta desde la puesta en marcha del servicio público de bicicletas de Las Palmas de Gran Canaria.

El récord llegó apenas 24 horas después de que se contabilizaran 1.595 usos, que ya habían superado los 1.563 registrados el pasado 14 de julio. La nueva cifra supone 76 desplazamientos más que el día anterior y un aumento del 6,9% respecto al máximo de julio.

Las eléctricas alcanzan 666 usos

Las bicicletas eléctricas también encadenaron tres máximos consecutivos. Tras registrar 596 desplazamientos el domingo y 604 el lunes, el martes alcanzaron los 666 usos.

Ese día representaron el 39,9% de todos los trayectos realizados con Sítycleta, prácticamente cuatro de cada diez desplazamientos.

El servicio dispone actualmente de 66 estaciones, de las que 42 son mecánicas y 24 eléctricas. Estas últimas representan más del 36% de la red y se concentran principalmente en Ciudad Alta, donde la asistencia eléctrica facilita los recorridos por zonas con mayor pendiente.

Sagulpa prevé incorporar además una nueva estación eléctrica en el Aparcamiento El Rincón para facilitar la combinación entre el vehículo privado y la bicicleta pública.

Julio fue el mejor mes de la serie histórica

Los nuevos récords diarios llegan después de un verano con cifras elevadas de utilización. Julio terminó como el mejor mes de la historia de Sítycleta al superar por primera vez los 39.000 alquileres, un 48% más que en julio de 2025.

La media se situó en 1.261,2 usos diarios y aumentó hasta 1.355,6 durante los días laborables. Las bicicletas eléctricas superaron además los 12.600 desplazamientos, su mejor registro mensual hasta ese momento.

Durante julio hubo una media diaria de 357,8 bicicletas operativas, lo que se tradujo en 3,53 usos por cada unidad disponible.

Agosto mantuvo más de 38.000 alquileres

Agosto terminó como el tercer mejor mes de la serie histórica, con más de 38.000 alquileres y un crecimiento del 56,8% respecto al mismo mes de 2025.

La media fue de 1.227,6 desplazamientos diarios y alcanzó los 1.333,8 en días laborables.

El resultado se produjo con una disponibilidad media de 336,6 bicicletas, 21,2 menos que en julio. Pese a ello, cada bicicleta operativa registró una media de 3,65 usos diarios, un 3,5% más que el mes anterior.

Sítycleta entra así en septiembre después de situar julio y agosto entre sus meses de mayor utilización y de superar dos veces en apenas 24 horas su récord diario, hasta alcanzar los 1.671 desplazamientos.