Teror tendrá refuerzo sanitario por las Fiestas del Pino y Sanidad pide prevenir golpes de calor

Teror reforzará su dispositivo sanitario durante las Fiestas del Pino ante la elevada afluencia prevista, especialmente durante la peregrinación hasta la villa mariana.

La Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria ampliará los efectivos del Centro de Salud de Teror, mientras que el Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazará un Vehículo de Intervención Rápida y una ambulancia sanitarizada.

Al mismo tiempo, Salud Pública ha difundido una serie de recomendaciones para reducir los riesgos durante la caminata, con especial atención a la hidratación, la exposición al sol y los posibles golpes de calor.

Refuerzo entre el 7 y el 8 de septiembre

El Centro de Salud de Teror incorporará un profesional de medicina y otro de enfermería, además de personal de seguridad, desde las 17:00 horas del 7 de septiembre hasta las 17:00 horas del día 8.

El dispositivo volverá a reforzarse el día 13, entre las 08:00 y las 17:00 horas, con otro profesional de medicina y uno de enfermería.

Por su parte, el SUC desplegará desde la tarde del lunes 7 un Vehículo de Intervención Rápida (VIR) integrado por un médico, un enfermero y un gestor de recursos.

El martes 8, cuando se espera una mayor concentración de personas en el municipio, se trasladará al Centro de Salud de Teror una ambulancia sanitarizada con base en Moya, formada por un enfermero y un técnico sanitario.

El SUC también reforzará su sala de emergencias con un gestor de recursos y un coordinador sanitario para atender las peticiones de ayuda y organizar la respuesta ante posibles incidencias.

Agua, protección solar y evitar las horas de mayor calor

Salud Pública recomienda a quienes realicen la peregrinación beber agua de manera frecuente, incluso aunque no tengan sed, salvo que exista una contraindicación médica.

También aconseja evitar las bebidas alcohólicas y limitar aquellas con un elevado contenido en azúcar o cafeína.

Para protegerse del sol, se recomienda utilizar gorra o sombrero, gafas con protección ultravioleta y crema solar con un factor de protección igual o superior a 30, renovándola cada dos horas o después de una sudoración intensa.

Siempre que sea posible, se aconseja evitar caminar entre las 12:00 y las 17:00 horas, coincidiendo con las horas de mayor calor.

La vestimenta debe ser ligera, holgada y de colores claros, acompañada de calzado cÃ³modo y utilizado previamente para reducir el riesgo de rozaduras y ampollas.

Quienes peregrinen durante la noche o en condiciones de escasa visibilidad deberían llevar además elementos reflectantes para facilitar que puedan ser vistos por los conductores.

Cómo actuar ante un golpe de calor

Mareos o desmayos, dolor intenso de cabeza, confusión, dificultad para hablar, piel muy caliente, náuseas, vómitos o una temperatura corporal elevada pueden advertir de un posible golpe de calor.

Ante estos síntomas se debe solicitar ayuda inmediatamente y, mientras llegan los servicios de emergencia, trasladar a la persona a un lugar fresco y con sombra, aflojar su ropa y refrescarla con agua o paños húmedos.

Si permanece consciente, se le puede ofrecer agua en pequeños sorbos.

Sanidad también aconseja adaptar el ritmo a la condición física, realizar descansos, optar por comidas ligeras y efectuar la peregrinación acompañado siempre que sea posible, además de seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y Protección Civil.