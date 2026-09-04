Transición Ecológica exige al Estado blindar el sistema eléctrico canario

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, liderada por el consejero Mariano Hernández Zapata, ha presentado en tiempo y forma un paquete de alegaciones al Proyecto de Real Decreto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, norma destinada a modificar el Real Decreto 738/2015 con el objetivo prioritario de regular el almacenamiento energético en los territorios no peninsulares.

En este contexto, el responsable autonómico ha valorado de forma positiva el borrador estatal al considerarlo una base adecuada para seguir integrando energías limpias y reducir los vertidos de electricidad renovable, si bien ha remarcado que el documento representa un compromiso arrancado al propio Ministerio para avanzar hacia un sistema insular mucho más robusto y resiliente.

De este modo, la Consejería traslada diversos ajustes de carácter técnico orientados a adecuar el marco regulatorio a la realidad geográfica y eléctrica del archipiélago sin alterar el sentido general del decreto, enfatizando la urgencia de adaptar la retribución económica a las características de las islas de cara a atraer las inversiones privadas necesarias y favorecer una implantación real y efectiva de las renovables en toda la Comunidad Autónoma.

Señal de precios diferenciada por isla y respaldo técnico mediante hibridación

Entre las principales peticiones planteadas por el Ejecutivo regional destaca la exigencia de establecer una señal de precios de venta de la generación renovable individualizada y diferenciada para cada uno de los sistemas eléctricos aislados, evitando la aplicación de una tarifa uniforme para todo el territorio no peninsular canario o supeditada a las dinámicas del mercado peninsular.

Igualmente, la propuesta de la Consejería reclama potenciar el papel estratégico de las baterías hibridadas con los grupos térmicos existentes, una fórmula técnica que permitiría actuar como elemento de respaldo para desacoplar aquellos grupos con un elevado mínimo técnico, garantizando de esta manera un mayor aprovechamiento del excedente renovable y una drástica reducción de la energía desaprovechada en los picos de producción.

Apoyo a los grandes proyectos hidroeléctricos y protección frente a apagones

Por otra parte, Mariano Hernández Zapata ha recordado que el almacenamiento masivo constituye una herramienta indispensable para garantizar la estabilidad de los sistemas insulares, citando como ejemplos emblemáticos los avances logrados en grandes infraestructuras como el Salto de Chira en Gran Canaria o la futura central hidroeléctrica de Güímar en Tenerife. Asimismo, el consejero ha hincapié en la utilidad de las baterías como medida de contingencia inmediata en las islas con sistemas eléctricos de menor tamaño, como es el caso de La Palma, donde estos equipos de almacenamiento servirán como un recurso crucial de emergencia frente a eventuales apagones.

Finalmente, el Gobierno de Canarias ha planteado al Ministerio la necesidad de abordar con posterioridad una reforma normativa aún más amplia y específica para los territorios no peninsulares, garantizando que el marco definitivo acelerará la transición energética con un suministro seguro, eficiente y verdaderamente limpio para toda la ciudadanía canaria.