Turismo impulsa la transformación del patrimonio histórico y comercial de Arrecife

La Consejería de Turismo y Empleo, encabezada por Jessica de León, ha cerrado un paquete de actuaciones estratégicas junto al alcalde de Arrecife, Yonathan de León, destinadas a rehabilitar elementos emblemáticos de la historia de la ciudad y convertirlos en activos turísticos sostenibles. Las intervenciones, coordinadas a través de la Dirección General de Infraestructuras Turísticas, combinan la cofinanciación con el Cabildo de Lanzarote y la inversión directa del departamento regional para dinamizar el centro urbano y revitalizar la franja litoral de la capital.

Cofinanciación al 50% para el Muelle Comercial y la Cascada de Manrique

Entre las obras pactadas destaca el acondicionamiento del antiguo Muelle Comercial de Arrecife, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 526.488 euros aportados por la Consejería, suma que se complementa al 50% con fondos del Cabildo de Lanzarote. La actuación, con un plazo de ejecución previsto de cuatro meses, corregirá el deterioro causado por el paso del tiempo mediante la reconstrucción de muros de piedra, pavimentación con adoquines, mejora de defensas, señalización vertical y una nueva capa de rodadura.

En paralelo, se ejecutará la restauración de la histórica Cascada del Charco de San Ginés, obra ideada originalmente por el artista César Manrique durante la urbanización de la ribera. Esta intervención, dotada con 613.777 euros por parte de la Consejería de Turismo y una cifra idéntica por la corporación insular, permitirá recuperar la elevación del agua hasta el Morro de la Elvira para dejarla caer en lámina libre sobre los taludes rocosos.

Inversión íntegra autonómica en la Pescadería Municipal

El plan de infraestructuras se completa con la transformación de la Pescadería Municipal en un nuevo Mercado de Abastos y espacio gastronómico. Esta actuación, ya adjudicada, cuenta con una financiación 100% regional de 466.601 euros (sin impuestos) canalizados a través de la empresa pública Gesprotur. Al encuentro de trabajo asistieron también el director general de Infraestructuras Turísticas, Héctor Mateo, el consejero delegado de Gesprotur, Ignacio Solana, y la concejala de Comercio y Turismo de Arrecife.