Villa de Mazo usan 128.000 euros de dinero público en embellecer ocho basureros

El vecino de La Palma que madruga cada mañana para subir la persiana de su negocio sabe bien los años que cuesta generar 16.000 euros de beneficio limpio. Esa es, precisamente, la cifra exacta que las administraciones públicas van a destinar a embellecer un solo punto de recogida de basuras. El Ayuntamiento de Villa de Mazo, en una decisión que ilustra la soltura con la que se manejan los presupuestos institucionales, invertirá un total de 128.412 euros en construir ocho "islas ecológicas".

El concepto técnico se traduce en la práctica en rodear los contenedores con muros de piedra para ocultarlos a la vista. El Cabildo de La Palma asume el grueso de esta factura a través de la compensación de la Planta de Medio Ambiente, mientras que el Gobierno municipal aporta 8.000 euros extraídos directamente de las arcas locales.

El coste de oportunidad en los municipios

En economía, cada euro gastado en una partida es un euro que desaparece de otra. En una región como Canarias, donde la presión fiscal aprieta el bolsillo de familias y empresas, destinar casi 130.000 euros a esconder basura invita a reflexionar sobre el coste de oportunidad de nuestros gobernantes. ¿Cuántos impuestos locales podrían reducirse con ese dinero? ¿Qué infraestructuras realmente productivas han dejado de financiarse?

Los responsables políticos justifican el dispendio apelando al paisaje. El alcalde de Villa de Mazo, Idafe Hernández, defiende la necesidad de atenuar el impacto visual del mobiliario urbano. En la misma línea, el consejero insular de Residuos, Fernando González, sostiene que el proceso exige cuidar la convivencia de estos depósitos con el entorno. Nadie discute las bondades de un municipio limpio, pero el ciudadano tiene derecho a cuestionar si el precio pagado por este maquillaje resulta proporcionado frente a alternativas que el mercado libre podría ofrecer.

Hormigón, macetas y tres toneladas

Las especificaciones técnicas del proyecto confirman la magnitud de la obra. Las ocho islas se levantarán mediante bloques modulares de piedra artificial, tintados en color arenisca para mimetizarse con el terreno. Para afianzar la imagen natural, algunas ubicaciones contarán con jardineras de vegetación autóctona.

El diseño evita la cimentación profunda. Cada módulo pesará 3.000 kilos, garantizando su estabilidad frente al viento mediante la fuerza de la gravedad. Estas moles de piedra se instalarán durante los próximos cinco meses en zonas de tránsito habitual, como la calle Caridad Salazar, la curva de La Morrona en San Simón, Lodero, el barranco de San Blas y puntos de interés turístico como el área de la Casa Roja.

La estética del gasto público

La decisión de Villa de Mazo expone un enfoque institucional que fía el progreso al gasto público. Ocultar los contenedores tras gruesas paredes puede mejorar la estampa de cara a la galería, pero representa un modelo de gestión que antepone la cosmética a la eficiencia de los recursos. Cuando la recaudación fluye por inercia impositiva, resulta sencillo diseñar proyectos de 16.000 euros por unidad. Sin embargo, detrás del decorado de piedra, quien asume el coste real de este embellecimiento no es el presupuesto del Cabildo, sino el contribuyente canario que sostiene la estructura con su esfuerzo diario.