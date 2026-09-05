Alerta en Tenerife y Gran Canaria por riesgo de incendio forestal ante las altas temperaturas

Canarias afronta este sábado una jornada especialmente complicada por el riesgo de incendios forestales. El Gobierno de Canarias mantiene la situación de alerta máxima en Tenerife y Gran Canaria, especialmente en las zonas de cumbre y medianías de las vertientes sur y oeste.

En Tenerife, la alerta se extiende también al norte por encima de los 600 metros de altitud. En Gran Canaria afecta a las zonas situadas por encima de los 400 metros en las vertientes oeste, sur y este. Además, permanece la situación de prealerta en el resto de ambas islas, así como en La Palma y El Hierro.

La combinación de temperaturas elevadas, baja humedad y viento está dejando unas condiciones especialmente favorables para que cualquier incendio pueda propagarse con rapidez. Las autoridades piden extremar las precauciones y evitar cualquier actividad que pueda provocar una chispa o un fuego.

Calor, sequedad y viento elevan el peligro

En Gran Canaria, las zonas más expuestas son las cumbres y medianías del suroeste. Los termómetros pueden superar los 34 grados en amplias áreas y alcanzar localmente los 37 grados. A esto se suma una escasa recuperación de las temperaturas durante la noche, lo que dificulta que la vegetación recupere humedad.

La humedad relativa también será muy baja, por debajo del 30% en algunos puntos, mientras que las rachas de viento pueden superar los 30 kilómetros por hora. Una combinación que deja el terreno especialmente seco y facilita la propagación de las llamas en caso de que se produzca un incendio.

En Tenerife, las temperaturas también superarán los 33 grados en diferentes zonas de cumbre y medianías del sur y oeste. La situación se ve agravada por la baja humedad y el viento.

A estos factores se suma la posibilidad de tormentas secas y descargas eléctricas, que pueden convertirse en un riesgo añadido para las zonas forestales. Por ello, los servicios de emergencia mantienen una vigilancia especial y adaptarán las medidas preventivas en función de cómo evolucione la situación durante la jornada.

Ante este escenario, las autoridades recuerdan la importancia de extremar la precaución en las zonas forestales y evitar cualquier comportamiento que pueda originar un incendio. En una jornada con temperaturas altas, vegetación seca y viento, una pequeña imprudencia puede convertirse rápidamente en un problema de grandes dimensiones.