Canarias financiará un tratamiento para la Piel de Mariposa que Sanidad excluye del sistema

El Servicio Canario de la Salud ha comenzado este viernes a administrar Vyjuvek a dos pacientes pediátricos con epidermólisis ampollosa distrófica, una enfermedad genética grave conocida como piel de mariposa. Los dos menores reciben el tratamiento en el Hospital de Día Pediátrico del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

La decisión tiene especial relevancia porque Vyjuvek no está financiado por el Sistema Nacional de Salud ni se encuentra comercializado oficialmente en España. Ante esta situación, el Servicio Canario de la Salud ha asumido directamente la financiación de este medicamento de alto coste para garantizar el acceso de los pacientes que puedan necesitarlo.

Con esta medida, Canarias se sitúa entre las primeras comunidades autónomas en garantizar el acceso a este tratamiento, siempre bajo estricta indicación clínica y en función de la variante concreta de la enfermedad que presente cada paciente.

La llamada piel de mariposa es una enfermedad rara que afecta a entre 15 y 19 nacidos por cada millón de alumbramientos. Los especialistas distinguen actualmente cuatro tipos de epidermólisis bullosa, con diferentes grados de gravedad y distintas zonas del cuerpo afectadas.

En el caso de la variante distrófica, la enfermedad aparece debido a una mutación en el gen encargado de generar la cadena alfa 1 del colágeno tipo VII. El resultado es una fragilidad extrema de la piel desde el nacimiento, hasta el punto de que el más mínimo roce puede provocar ampollas y heridas.

La ausencia del colágeno necesario para unir la epidermis con la dermis hace que estas lesiones sean especialmente difíciles de cicatrizar y que los pacientes tengan que enfrentarse a heridas que pueden persistir pese a los tratamientos y vendajes convencionales.

Un tratamiento diseñado para actuar sobre las heridas

Vyjuvek ha sido desarrollado específicamente para tratar esta mutación genética. Se administra mediante un gel de aplicación tópica directamente sobre las lesiones de la piel.

Aunque no se trata de un tratamiento curativo definitivo, puede mejorar de forma muy significativa la calidad de vida de los pacientes. Su objetivo es facilitar que las propias células del organismo puedan producir el colágeno que falta y favorecer así la cicatrización de heridas complejas que ya no respondían a los tratamientos y vendajes habituales.

El uso de este medicamento para la epidermólisis bullosa distrófica ya ha sido avalado y aprobado por la Agencia Europea del Medicamento.

Sin embargo, conseguir que el tratamiento llegue a los hospitales españoles no resulta sencillo. Al no estar comercializado en España, la Administración regional debe adquirirlo como medicamento extranjero.

Este procedimiento obliga a solicitar permisos especiales a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y a presentar informes clínicos exhaustivos que justifiquen, de manera individualizada, que cada paciente cumple los criterios necesarios para recibir el tratamiento.