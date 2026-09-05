Carmen Fúnez alerta del aumento de los problemas de salud mental y reclama una respuesta con recursos

El Partido Popular de Tenerife ha puesto el foco en las políticas sociales y, especialmente, en la atención a la salud mental durante la visita a la isla de la vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez.

Lope Afonso, acompañado por el presidente insular del partido, ha mantenido este viernes una agenda de trabajo con representantes del tercer sector para conocer sus necesidades, compartir propuestas y abordar iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de los tinerfeños.

Durante la mañana, ambos visitaron las instalaciones de Atelsam Salud Mental, en Santa Cruz de Tenerife, junto a cargos municipales y representantes insulares.

417 millones para políticas sociales

Lope Afonso defendió el cambio de enfoque aplicado por los populares en el Cabildo de Tenerife durante este mandato y aseguró que la acción política se ha centrado en "poner en el centro a las personas, la mejora en su calidad de vida y la atención sociosanitaria de personas con dependencia".

El presidente insular del PP afirmó que "hemos cambiado el paradigma social de la política en Tenerife" y destacó que las entidades que trabajan directamente con usuarios y familias cuentan cada día con más recursos y voz.

Según explicó, este compromiso se refleja también en las cuentas del Cabildo, que este año alcanzaron un récord histórico al destinar 417 millones de euros a políticas sociales, incluyendo áreas como dependencia, discapacidad o vulnerabilidad.

Durante la visita, Carmen Fúnez puso en valor precisamente el trabajo que realizan las organizaciones sociales. La dirigente popular señaló que su función va más allá de la atención asistencial, ya que también representan a personas con discapacidad, dependencia o en situación de vulnerabilidad.

Fúnez reclamó que las administraciones escuchen a estas entidades a la hora de diseñar las políticas públicas, al considerar que quienes trabajan diariamente con las personas conocen de primera mano sus necesidades y las dificultades que todavía deben afrontarse.

Fúnez alerta del aumento de los problemas de salud mental

La salud mental ocupó buena parte del mensaje de la vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP. Carmen Fúnez advirtió de que esta realidad "está aumentando en nuestra sociedad" y reclamó una respuesta política ante un problema que, según señaló, durante demasiado tiempo no ha recibido la atención necesaria.

La dirigente popular recordó que España registra cerca de 4.000 suicidios al año y alertó de las consecuencias de no abordar adecuadamente los problemas de salud mental.

"Estamos hablando de cerca de diez personas cada día que no encuentran una salida, que han perdido la esperanza", afirmó Fúnez, que defendió reforzar la prevención, la atención y el acompañamiento de quienes atraviesan estas situaciones.

En este sentido, explicó que el PP ha elaborado un Plan Nacional de Salud Mental con medidas concretas y desde "el máximo rigor", con el objetivo de ofrecer una respuesta integral a uno de los principales desafíos sociales y sanitarios del país.

"No podemos limitarnos a hablar de salud mental; tenemos que poner recursos, profesionales y medidas encima de la mesa", defendió.

Fúnez vinculó además cualquier compromiso político a la existencia de financiación suficiente para hacerlo realidad. "En política, todo aquello que no tiene presupuesto se convierte en un ejercicio de buena voluntad", afirmó.

La dirigente popular añadió que "la buena voluntad no cambia la vida de las personas ni mucho menos la mejora" y reclamó que las políticas sociales estén acompañadas de financiación, planificación y objetivos concretos que permitan evaluar sus resultados.