Coalición Canaria elige a Fernando Clavijo como candidato a las elecciones autonómicas de 2027

La filial tinerfeña de la formación regionalista ha escenificado su firme compromiso con el actual líder del Ejecutivo autonómico. En concreto, Coalición Canaria de Tenerife ha mostrado este viernes su respaldo unánime a la candidatura de Fernando Clavijo a la presidencia de la comunidad autónoma de cara a los comicios que se celebrarán en el año 2027. Según ha informado la propia organización, este apoyo cerrado se puso de manifiesto durante la celebración del Consejo Político Insular, un encuentro de vital importancia orgánica que estuvo encabezado por el secretario general insular, Francisco Linares, y por la secretaria de Organización, Rosa Dávila.

Durante el transcurso de la reunión, Clavijo tomó la palabra para trasladar a los miembros de la cúpula tinerfeña su firme decisión de volver a ponerse al frente del proyecto para afrontar un nuevo ciclo político. Su objetivo principal será continuar desarrollando el trabajo iniciado durante la actual legislatura, buscando consolidar las políticas públicas que su gabinete ha puesto en marcha desde que asumió el poder.

En su intervención ante los cuadros del partido, el dirigente defendió la necesidad imperiosa de seguir avanzando hacia una región con mayor capacidad de autogobierno. Para el candidato, es fundamental adquirir las herramientas necesarias para decidir sobre el futuro del archipiélago y, de esta manera, afrontar con garantías los principales desafíos sociales y económicos que atenazan a los ciudadanos. "Doy este paso convencido de que necesitamos estabilidad, ambición y un proyecto propio que sitúe siempre a nuestra gente en el centro de las decisiones", señaló ante sus compañeros de filas.

Asimismo, enumeró cuáles serán los pilares de su programa. Entre ellos, destacó que todavía queda un arduo trabajo por delante para responder a problemas estructurales como la escasez de vivienda, las listas de espera en la sanidad, la asfixiante presión demográfica que sufren algunas islas, el mantenimiento de los servicios públicos o la urgente necesidad de generar verdaderas oportunidades laborales para los jóvenes canarios.

En clave más política y territorial, el secretario general nacional de CC lanzó un mensaje al Gobierno central y aseguró que afrontan los próximos años con la determinación de continuar defendiendo a las islas allí donde sea necesario. En este sentido, Clavijo sostuvo que no se puede permitir que las decisiones que afectan de forma directa a la región se adopten de forma unilateral desde Madrid, ignorando sistemáticamente las singularidades derivadas de la insularidad y la lejanía. Reivindicó, por tanto, una voz propia capaz de defender sin complejos los derechos de todos los ciudadanos.

Por su parte, Francisco Linares tomó la palabra para subrayar el respaldo unánime de la organización insular, poniendo en valor el incuestionable liderazgo ejercido por el actual presidente a lo largo de esta legislatura, marcada por retos nada desdeñables. "Fernando ha demostrado que en los momentos difíciles sabe estar al frente, tomar decisiones y defender Canarias por encima de cualquier otro interés", apostilló Linares, alabando su experiencia y capacidad de gestión.

Finalmente, Linares quiso dejar claro que el partido en Tenerife encara el próximo ciclo electoral con una estructura interna cohesionada y fuerte, arropando un proyecto claramente reconocible por los votantes. Con esta declaración de intenciones, los tinerfeños se suman al apoyo expresado por otras organizaciones insulares para blindar la candidatura de Clavijo de cara a revalidar el Ejecutivo regional en el año 2027.