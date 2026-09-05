Herido grave un motorista tras chocar contra un coche en Arona, Tenerife

Un grave accidente de tráfico ha sacudido en la tarde de este viernes la tranquilidad del sur de la isla de Tenerife. Un hombre que circulaba en motocicleta ha resultado herido de carácter grave después de sufrir una fuerte colisión contra un vehículo tipo turismo. El siniestro vial tuvo lugar en la Calle La Trujilla, situada en el conocido núcleo poblacional de Cabo Blanco, dentro del término municipal de Arona, según ha informado de manera oficial el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno autonómico.

Inmediatamente después de recibir el aviso de emergencia, la sala operativa del 112 activó los recursos necesarios para atender a las víctimas. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron con gran rapidez varias unidades del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyos profesionales sanitarios desempeñaron una labor fundamental para salvar la vida del damnificado. Al llegar a la zona, el personal médico constató que el piloto presentaba diversos politraumatismos de extrema gravedad a consecuencia del violento impacto contra el coche y la posterior caída sobre el asfalto.

Los facultativos del SUC procedieron a realizar maniobras de asistencia y lograron estabilizar al paciente en el mismo lugar del accidente, un paso crítico antes de iniciar cualquier movimiento. Una vez aseguradas sus constantes vitales, el herido fue introducido en una ambulancia medicalizada para su inmediato traslado de urgencia. El destino final fue el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, centro sanitario de referencia en la capital tinerfeña, donde ha ingresado para recibir tratamiento especializado debido a la magnitud de sus lesiones.

De forma paralela al despliegue médico, agentes de la Policía Local de Arona hicieron acto de presencia en esta transitada vía de Cabo Blanco para asegurar el perímetro. Los efectivos policiales se encargaron en un primer momento de regular el tráfico rodado, evitando así posibles embotellamientos o nuevos altercados en una calle que quedó parcialmente bloqueada por los vehículos implicados y los equipos de rescate.

Finalmente, los agentes municipales han asumido la responsabilidad de redactar el atestado correspondiente. Este informe técnico y fotográfico será clave para esclarecer las circunstancias exactas que desencadenaron este lamentable suceso. La investigación determinará las posibles infracciones o fallos humanos que provocaron la colisión entre el turismo y la motocicleta, recordando una vez más la necesidad de extremar la precaución al volante, especialmente en tramos urbanos de alta densidad.