La ONU califica de tragedia la muerte de más de 80 personas en un cayuco rumbo a Canarias

Naciones Unidas ha calificado de "historia trágica" la muerte de más de 80 personas que viajaban en un cayuco a la deriva al sur de Canarias, después de permanecer durante 26 días en el mar.

La embarcación, que salió desde Gambia con destino al Archipiélago, fue localizada el pasado miércoles por un avión de Salvamento Marítimo a unos 120 kilómetros al sur de Gran Canaria. Cuando fue rescatada, solo permanecían con vida 44 personas y había cinco cadáveres a bordo.

La tragedia ha vuelto a poner el foco sobre la peligrosidad de la ruta atlántica hacia Canarias, después de una travesía en la que, según los supervivientes, fueron muriendo numerosos ocupantes.

Una travesía de 26 días

El cayuco había partido de Gambia el 7 de agosto con 127 ocupantes, entre ellos cuatro mujeres y una bebé, según los datos de la ONG Caminando Fronteras. Las cifras coinciden con el relato trasladado por los supervivientes durante su asistencia en el muelle de Arguineguín.

La embarcación fue localizada cuando se encontraba a la deriva. El fuerte oleaje y las condiciones del mar complicaron el rescate y obligaron a dejar en el cayuco los cinco cuerpos que habían sido localizados, ante la urgencia de atender a los supervivientes.

Uno de los rescatadores describió a EFE el estado en el que se encontraban los ocupantes: "Eran auténticos cadáveres en vida, como zombies". Según su testimonio, algunos se desplomaban, no podían sostenerse y varios sufrían alucinaciones.

Naciones Unidas habla de una tragedia

Naciones Unidas ha expresado su pesar por lo ocurrido y ha calificado la muerte de estas personas como una "historia trágica". La organización se ha referido así a un suceso que deja más de 80 fallecidos durante una travesía hacia Canarias marcada por la falta de alimentos y agua y por las duras condiciones del Atlántico.

Los supervivientes explicaron a Cruz Roja que habían iniciado el viaje hacia Canarias con más de un centenar de personas y que muchas fueron muriendo durante los días que permanecieron en el mar.

El rescate permitió poner a salvo a los supervivientes, mientras las condiciones meteorológicas impedían recuperar los cuerpos que habían quedado en el mar.