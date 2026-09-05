La Policía Nacional detiene a un padre y su hijo por vender droga en Gran Canaria

La Policía Nacional ha llevado a cabo una exitosa operación que se ha saldado con la detención de dos varones, padre e hijo, acusados de ser los presuntos autores de diversos delitos vinculados con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. Ambos gestionaban un activo punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado en el barrio de La Garita, perteneciente al municipio de Telde, en la isla de Gran Canaria.

Según la información facilitada por la Jefatura Superior de Policía de Canarias, esta intervención no ha sido fruto de la casualidad, sino el resultado de una minuciosa investigación desarrollada durante los últimos meses. Las pesquisas fueron iniciadas por el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial de Telde, que comenzó a rastrear los movimientos de los sospechosos tras recibir numerosas quejas vecinales que alertaban sobre la constante venta de droga en la zona.

A lo largo de la fase de vigilancia, los agentes lograron acreditar diferentes operaciones que confirmaban las sospechas. En concreto, los policías pudieron observar y documentar la adquisición de cocaína por parte de varios individuos, quienes contactaban de forma recurrente con uno de los investigados para abastecerse de sustancias ilícitas.

Con todos los indicios recabados y las pruebas pertinentes, las fuerzas de seguridad solicitaron a la autoridad judicial la correspondiente autorización de entrada y registro para inspeccionar el domicilio que servía como base de operaciones. Este operativo policial se materializó finalmente el pasado 28 de agosto.

Una vez en el interior del inmueble, los agentes localizaron a los dos investigados y procedieron a intervenir una importante cantidad y variedad de estupefacientes. El balance policial detalla la incautación de 295,9 gramos de MDMA, 110,19 gramos de tusi, 13,20 gramos de cocaína, nueve pastillas de éxtasis, 216,3 gramos de polen de hachís y 25 gramos de marihuana. Además, se hallaron 25,69 gramos de una sustancia pulverulenta de color amarillo que actualmente se encuentra pendiente de análisis en el laboratorio. Según las estimaciones iniciales, toda esta droga habría alcanzado un valor superior a los 28.000 euros en el mercado ilícito.

Junto a los narcóticos, los policías también localizaron 9.894 euros en efectivo, distribuidos principalmente en billetes de distinto valor. El registro permitió desmantelar la logística del punto de venta, ya que se decomisaron dos básculas de precisión, numerosos envoltorios destinados al fraccionamiento de las dosis, así como diversos utensilios y una batidora que presentaba restos de una sustancia de color rosa.

Tras proceder a la detención de ambos familiares, los individuos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. A la vista de las pruebas presentadas y de la gravedad de los delitos imputados, el juez ha decretado el ingreso en prisión provisional para uno de ellos, dando por desarticulado este punto de distribución que tanta alarma había generado en el vecindario.