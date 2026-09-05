Las Palmas frena al Leganés y suma un punto para recuperar confianza

La UD Las Palmas dio un paso adelante este viernes después del duro golpe sufrido en Gerona y sumó un punto ante el CD Leganés (0-0) en el Estadio de Gran Canaria. El conjunto amarillo no pudo encontrar el camino del gol, pero consiguió mantener su portería a cero y cerrar una semana complicada con un resultado que le permite seguir sumando en la parte alta de la clasificación.

El equipo de Rubén de la Barrera afrontaba el encuentro con el objetivo de recuperar las buenas sensaciones después del 5-2 encajado en Montilivi y salió dispuesto a competir desde el primer minuto. El Leganés tuvo más presencia con el balón durante algunos tramos de la primera mitad, pero Las Palmas supo mantener el orden y evitar que el conjunto madrileño transformara sus aproximaciones en goles.

El encuentro estuvo marcado también por el debut de Álvaro Morata con la camiseta del Leganés. El delantero internacional español fue uno de los focos de atención del partido, aunque la defensa amarilla consiguió mantenerlo alejado del gol.

El Leganés encontró su mejor oportunidad en el minuto 13, cuando Zico estrelló un remate en el larguero tras una acción ensayada a la salida de un córner. Naím García también tuvo una buena ocasión después de superar en velocidad a Sandro, pero su disparo se marchó desviado ante José Antonio Caro.

Las Palmas, mientras tanto, buscaba sus opciones a través de las acciones a balón parado y de las llegadas por las bandas. Un saque de esquina ejecutado por Sandro estuvo a punto de convertirse en una ocasión clara después de que un futbolista visitante desviara el balón hacia su propia portería, aunque Luca Zidane consiguió reaccionar y evitar el tanto.

Caro mantiene el empate y Las Palmas crece tras el descanso

Tras el paso por los vestuarios, el conjunto amarillo dio un paso al frente y el partido entró en una fase mucho más abierta. Las Palmas comenzó a encontrar más espacios y el Leganés tuvo que estar más pendiente de las llegadas locales.

Rubén de la Barrera movió el banquillo para buscar mayor profundidad y los cambios contribuyeron a elevar el ritmo del encuentro durante el tramo final. Los dos equipos tuvieron acercamientos peligrosos y el empate comenzó a quedar abierto hasta los últimos minutos.

El Leganés estuvo cerca de romper la igualada en el minuto 73 con un disparo de Álex Sancris que pasó muy cerca de la portería de Caro. El guardameta amarillo volvió a responder poco después ante una llegada de Soko y se convirtió en uno de los protagonistas del tramo final, manteniendo a Las Palmas dentro del partido.

Pero el equipo de De la Barrera tampoco renunció a buscar la victoria. Las Palmas apretó en los últimos minutos y encontró espacios ante un Leganés que también comenzó a acusar el desgaste. El marcador, sin embargo, no volvió a moverse.

El 0-0 permite a Las Palmas sumar un punto y, sobre todo, recuperar parte de la solidez que había perdido en Gerona. El equipo amarillo deja atrás una jornada complicada sin encajar y tendrá ahora una semana para seguir trabajando en la mejora de su juego ofensivo.

El Cádiz, próximo objetivo

El próximo compromiso llegará el sábado 12 de septiembre, cuando Las Palmas visite al Cádiz en el Nuevo Mirandilla. El encuentro comenzará a las 15:15 horas, horario canario, y supondrá una nueva oportunidad para que el conjunto amarillo vuelva a la senda de la victoria.