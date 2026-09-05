Las Torres del Canódromo cumplen dos décadas atrapadas entre obras paralizadas y sentencias

Dos grandes estructuras inacabadas continúan formando parte del paisaje de Schamann veinte años después de que comenzara uno de los conflictos urbanísticos más prolongados de Las Palmas de Gran Canaria. Son las conocidas Torres del Canódromo, un proyecto concebido para albergar 120 viviendas que ha pasado por licencias, paralizaciones y sucesivas resoluciones judiciales.

La promoción contemplaba dos torres de 14 plantas en la confluencia de las calles Henry Dunant y Obispo Romo, además de 165 plazas de aparcamiento y 101 trasteros. El Ayuntamiento concedió la licencia para el proyecto reformado en noviembre de 2006.

Lo que debía convertirse en una promoción residencial terminó derivando en una batalla judicial que, dos décadas después, sigue dejando en el barrio unas construcciones sin finalizar.

Una licencia cuestionada desde sus primeros años

El conflicto tuvo uno de sus primeros grandes puntos de inflexión en 2009. El Ayuntamiento suspendió la licencia después de que la Justicia ordenara paralizar cautelarmente los trabajos tras las acciones emprendidas por colectivos vecinales. Meses después, el TSJC declaró ilegales las determinaciones urbanísticas que servían de cobertura al permiso, y el Consistorio anuló la licencia y precintó las obras.

El problema estaba en la edificabilidad permitida en una zona de Schamann que el planeamiento había considerado ya colmatada. Los tribunales cuestionaron que se hubiera justificado adecuadamente el aumento de edificabilidad necesario para levantar las torres.

Sin embargo, el recorrido judicial estuvo lejos de terminar. En 2012, el TSJC llegó a revocar una sentencia que anulaba otra de las licencias y declaró entonces legal la actuación municipal.

Dos años después, el Tribunal Supremo anuló los instrumentos de planeamiento anteriores que habían dado cobertura a la ordenación del Canódromo, devolviendo nuevamente la incertidumbre al proyecto.

Un nuevo intento de terminar las torres

El conflicto volvió a reactivarse años después. En 2020, el Ayuntamiento concedió una nueva autorización que permitía continuar las obras al considerar que el planeamiento vigente daba cobertura al proyecto.

La reanudación tampoco duró.

En julio de 2021, un juzgado declaró nula la licencia tras estimar un recurso contra el permiso y las disposiciones urbanísticas que lo sustentaban. Tres meses después, otro juzgado volvió a ordenar la suspensión cautelar de las obras. La propia promotora Realia no se opuso entonces a la paralización ante las dudas sobre la seguridad jurídica del proyecto.

Las estructuras regresaron así a una situación que el barrio conoce desde hace años: obras sin terminar mientras los procedimientos continúan en los tribunales.

El TSJC volvió a tumbar la licencia en 2025

El último gran pronunciamiento judicial llegó en marzo de 2025. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó la nulidad de la licencia y desestimó los recursos presentados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Realia.

El tribunal concluyó que el Plan General de 2012 mantenía el mismo problema que ya había provocado la anulación de los planeamientos anteriores: no justificaba suficientemente el incremento de edificabilidad en la parcela del Canódromo.

El fallo volvió a colocar en primer plano una cuestión que acompaña a este proyecto desde sus orígenes: qué hacer ahora con las torres.

La sentencia de 2025 contemplaba únicamente la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo si se apreciaba interés casacional objetivo. También mantenía abierto el escenario de posibles consecuencias patrimoniales para el Ayuntamiento derivadas del largo conflicto con la promotora.

120 viviendas que nunca llegaron a terminarse

La consecuencia más visible de todo este recorrido jurídico continúa en Schamann. Un proyecto diseñado para incorporar 120 viviendas al barrio permanece inacabado después de dos décadas de conflictos entre el planeamiento municipal, la promotora, los vecinos y los tribunales.

La situación resulta especially llamativa en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de Canarias. No se trata, sin embargo, de 120 viviendas disponibles que puedan ponerse en uso de manera inmediata: su futuro depende de resolver primero el complejo escenario urbanístico y jurídico que afecta a la parcela.

Las Torres del Canódromo han pasado en veinte años de una licencia para construir a una orden de paralización, una anulación, posteriores resoluciones favorables, una nueva autorización y nuevas sentencias en contra.

Mientras esa sucesión de decisiones no desemboque en una solución definitiva, las estructuras inacabadas seguirán recordando en pleno Schamann un conflicto urbanístico que comenzó en 2006 y que la ciudad todavía no ha conseguido cerrar.