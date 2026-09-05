Manuel Domínguez exige 'cerrar las fronteras' para evitar más muertes de inmigrantes en Canarias

El presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, ha reclamado al Gobierno de España que "cierre las fronteras" para frenar la llegada de pateras y cayucos al Archipiélago. El dirigente popular considera que blindar los accesos irregulares es la "mejor manera" de salvar vidas y evitar que las mafias que trafican con personas sigan operando.

Domínguez ha hecho estas declaraciones este sábado después de conocerse la llegada durante esta semana a Gran Canaria de una embarcación irregular en la que, según los datos de la ONG Caminando Fronteras, habrían muerto hasta 85 personas, entre ellas un bebé.

El líder del PP canario ha lamentado que quienes viajaban a bordo buscaban una vida mejor y acabaron encontrando la muerte en el Atlántico. "Pensaban que iban a una vida mejor y se les terminó la vida", ha señalado.

"Un país como el nuestro no puede ser de puertas abiertas"

Frente a esta situación, Domínguez ha defendido el modelo migratorio que plantea su formación. "Un país como el nuestro no puede ser de puertas abiertas", ha afirmado, al tiempo que ha apostado por una inmigración "sí, regular, ordenada y legal".

El dirigente popular considera que un mayor control de las fronteras es también una medida para evitar que más personas se lancen al mar en estas peligrosas travesías y que el Atlántico siga convirtiéndose en escenario de tragedias.

La situación preocupa especialmente en Canarias por el aumento de embarcaciones que están alcanzando sus costas. Domínguez ha advertido además de que las llegadas podrían incrementarse durante las próximas semanas, coincidiendo con unas condiciones meteorológicas y marítimas más favorables para las travesías.

"Alertamos del incremento de llegadas de pateras en las últimas fechas y más aún con las aguas en calma que podremos tener en los meses de septiembre y octubre", ha advertido.

Estas fechas coinciden tradicionalmente con un aumento de las travesías desde el continente africano, una situación que vuelve a poner a prueba la capacidad de respuesta de Canarias, cuyos recursos logísticos y humanos se encuentran sometidos a una fuerte presión.

Domínguez ha reclamado finalmente al Ejecutivo que adopte "de una vez por todas" las medidas necesarias para hacer frente a la situación. "Espero, de verdad, que tomen las medidas pertinentes para que se cierren las fronteras y no lleguemos a la crisis migratoria que comenzó hace algunos años y que seguimos viviendo en estos momentos", ha sentenciado.