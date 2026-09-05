Marina Mercante impulsa la licitación de la línea marítima de Fuerteventura con la Península

La Dirección General de la Marina Mercante ha comunicado al Cabildo de Fuerteventura que trabaja para agilizar la tramitación de la futura licitación de la línea marítima de interés público que conecta Canarias con la Península. La nueva ruta contempla una escala directa en Fuerteventura, una reivindicación que las instituciones majoreras llevan tiempo reclamando.

La conexión es considerada estratégica para la isla, tanto por el abastecimiento como por la competitividad de sus empresas. El Cabildo ha informado este martes de los avances después de recibir la comunicación de Marina Mercante sobre la tramitación de la futura licitación.

La recuperación de esta escala cuenta además con el respaldo de todos los ayuntamientos de Fuerteventura y de la Cámara de Comercio de la isla, que han defendido de forma conjunta la necesidad de mejorar las condiciones del transporte regular de pasajeros y mercancías.

Un sobrecoste que llega al 78%

La presidenta del Cabildo, Lola García, ha destacado el trabajo institucional desarrollado durante los últimos meses para reclamar al Gobierno central una solución. García considera que se trata de una demanda "justa, necesaria y estratégica para el presente y el futuro de la isla".

La presidenta insular ha advertido especialmente de las consecuencias económicas que está teniendo la falta de una conexión marítima regular directa. Según ha señalado, esta situación ha provocado un aumento de los costes del transporte marítimo de entre un 70 y un 78%, lo que afecta directamente al tejido productivo de Fuerteventura.

"En una economía insular y periférica como Fuerteventura, los sobrecostes son asumidos, directamente, por el consumidor final o por las pequeñas y medianas empresas, colocando a Fuerteventura en una situación de clara desventaja", ha afirmado García.

Por ello, la presidenta del Cabildo espera que la futura licitación incluya finalmente la escala en la isla como Obligación de Servicio Público (OSP) y que el procedimiento pueda avanzar con la mayor rapidez posible.

"Esperamos que efectivamente se incluya la escala en Fuerteventura como Obligación de Servicio Público (OSP), tal y como hemos pedido debido a su importancia, y que se agilice la licitación", ha señalado.

La institución insular considera esta figura necesaria para consolidar el tráfico de pasajeros y mercancías entre Fuerteventura y la Península y corregir una situación que, según ha defendido, coloca a la isla en desventaja frente al resto del país.