Plus Ultra retoma en septiembre sus conexiones aéreas con Caracas desde Madrid y Tenerife

La compañía Plus Ultra volverá a conectar el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas (Venezuela), con España. La aerolínea recuperará sus rutas desde Madrid y Tenerife a partir del próximo 8 de septiembre, una operativa que mantendrá de forma temporal hasta el 24 de octubre.

La decisión llega después de un periodo marcado por distintos factores logísticos y operativos que han condicionado las conexiones aéreas con Venezuela. Con esta vuelta, Plus Ultra busca recuperar la normalidad en sus rutas con el país sudamericano.

Cuatro vuelos semanales entre Madrid y Caracas

La conexión entre Madrid y Caracas contará con cuatro frecuencias semanales, que se realizarán los martes, jueves, sábados y domingos.

En el caso de Canarias, la ruta entre Caracas y Tenerife Norte tendrá una frecuencia semanal. El vuelo saldrá los sábados desde Venezuela y regresará los domingos desde Tenerife.

Además, Plus Ultra ha confirmado que mantendrá sin cambios sus vuelos habituales entre Madrid y Valencia, que seguirán operando todos los lunes.

"Seguimos trabajando en coordinación con las autoridades venezolanas para recuperar la normalidad operativa en nuestras rutas al país (...), comunicaremos cualquier novedad a través de los canales habituales", ha señalado la compañía en un comunicado oficial.

La recuperación de estas conexiones supone un nuevo paso en la reactivación del tráfico aéreo internacional con Venezuela, cuya conectividad ha sufrido importantes altibajos durante los últimos años bajo la gestión del régimen chavista.

El aeropuerto de Maiquetía recupera actividad

El regreso de Plus Ultra se suma al de otras compañías españolas. Air Europa e Iberia ya han retomado esta misma semana sus operaciones en Caracas.

La vuelta de estas aerolíneas coincide con la reapertura y reactivación de la actividad aeroportuaria que tuvo lugar este pasado martes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal puerta de entrada aérea a Venezuela.

Ante el aumento de la demanda y con el objetivo de facilitar el tránsito de pasajeros, el presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, Francisco Garcés, explicó que se han habilitado terminales temporales.

Estas instalaciones cuentan con más de 10.000 metros cuadrados destinados a la atención al público, lo que representa aproximadamente un 25 % de la capacidad operativa habitual de las instalaciones originales de la terminal. El objetivo es garantizar el flujo necesario tanto para los viajeros como para el personal técnico.

El regreso de las conexiones internacionales también ha llevado a otros operadores a recuperar sus rutas con Caracas. La estadounidense American Airlines ha reanudado recientemente sus vuelos directos entre Miami y la capital venezolana.

Por su parte, Copa Airlines también ha recuperado sus conexiones con Venezuela y alcanza actualmente unas 29 frecuencias semanales entre el aeropuerto principal de Panamá y el país sudamericano.