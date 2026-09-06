Gran Canaria celebra la histórica Romería del Pino como Fiesta de Interés Turístico Nacional

Gran Canaria celebra este lunes, 7 de septiembre, su tradicional ofrenda en honor a la patrona. A partir de las 15:00 horas, las veintiuna carretas municipales comenzarán a avanzar hacia la basílica desde la zona conocida como el Castañero Gordo de Teror.

La celebración alcanza este año su 74ª edición, después de que fuera instaurada en 1952 por el Cabildo de Gran Canaria. La iniciativa partió del entonces cronista oficial de la isla y destacado folclorista Néstor Álamo y, desde entonces, se ha convertido en una de las citas imprescindibles del calendario grancanario.

La edición de este año tendrá además un carácter especial al ser la primera que se celebra después de que el Gobierno haya declarado el evento Fiesta de Interés Turístico Nacional. Un reconocimiento a su relevancia histórica, su arraigo social y su contribución a la difusión del patrimonio cultural de Canarias.

Frutos de la tierra, música y tradición

Los consistorios de todos los municipios de Gran Canaria, junto a la representación institucional del Cabildo, desfilarán ante la imagen religiosa para entregar los mejores frutos de sus cosechas. Las ofrendas estarán acompañadas por la música y los bailes tradicionales de la región.

A las 16:00 horas está previsto que la imagen mariana salga al pórtico del templo, dando comienzo oficialmente a un recorrido que en su pasada edición reunió a cerca de 60.000 personas. En aquella ocasión, la solidaridad ciudadana permitió recoger 30.000 kilos de alimentos destinados a los más necesitados.

La devoción, la vestimenta típica y el cancionero popular volverán a mezclarse en la mayor festividad de la isla, que también será retransmitida en directo por Televisión Española.

El departamento de Cultura ha organizado además la participación de cincuenta y dos menores, que recitarán composiciones en décimas escritas por la poeta Ana Marys Gil y dedicadas a las localidades participantes.

La representación del Gobierno insular acudirá con un vehículo de tracción animal de finales del siglo XIX, bautizado como Cantando se hace camino. La estructura transportará 1.340 kilos de productos agrícolas, entre ellos 400 kilos de la célebre papa del país, mientras la música correrá a cargo de la parranda El Lebrillo y el cuerpo de baile El Álamo.

El orden de participación, establecido mediante sorteo salvo algunas excepciones, comenzará con la comitiva anfitriona y la corporación insular. Después desfilarán La Aldea de San Nicolás y Mogán, seguidas de San Bartolomé de Tirajana y el resto de municipios, hasta completar una de las grandes demostraciones culturales de España.