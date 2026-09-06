Hyrox Tenerife inunda las redes sociales de quejas y reclamaciones de los participantes

HYROX llegó este fin de semana al Recinto Ferial de Santa Cruz rodeado de una enorme promoción institucional. El Cabildo y Turismo de Tenerife hablaron de 10.000 deportistas de más de cien nacionalidades y unos 20.000 visitantes entre atletas, acompañantes y espectadores. Tenerife iba a convertirse durante tres días en el "epicentro mundial del fitness".

Ese era el relato. La experiencia que numerosos participantes están trasladando en redes sociales resulta bastante menos brillante.

Las críticas describen calor y humedad en el interior, una moqueta cuyo estado habría dificultado especialmente el empuje y arrastre de los trineos y hasta olores procedentes de los puestos de hamburguesas y restauración instalados en las zonas deportivas. Puede parecer anecdótico esto último. Lo es bastante menos cuando se está sometiendo el organismo a una prueba de máxima intensidad.

Especialmente preocupante resulta lo denunciado sobre la superficie de competición. HYROX basa buena parte de su éxito precisamente en la estandarización: los atletas realizan las mismas pruebas y sus tiempos pueden compararse internacionalmente. Si la humedad aumenta sustancialmente la resistencia de un trineo, las condiciones dejan de ser un detalle. Y aquí aparece la responsabilidad política.

HYROX no llegó solo. Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife, Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Santa Cruz respaldaron institucionalmente el acontecimiento. Turismo de Tenerife lo presentó, además, como demostración de las "infraestructuras de primer nivel" de la isla.

Y hubo respaldo económico de las administraciones. La documentación de Promotur sitúa el presupuesto presentado para HYROX Tenerife en 1.072.188 euros y contempla un patrocinio del Gobierno de Canarias de hasta 100.000 euros, cuya formalización definitiva debe todavía comprobarse. Queda por conocer qué aportaron Cabildo y Turismo de Tenerife, Ayuntamiento, Recinto Ferial y qué otros recursos se pusieron al servicio del evento. Por eso lo ocurrido no puede despacharse como una simple polémica entre deportistas.

Cuando las instituciones utilizan un acontecimiento privado como herramienta de promoción turística, la experiencia del participante se convierte también en imagen de Tenerife. Quien paga inscripción, avión y hotel y regresa a Madrid, Londres, París o Berlín contando una mala experiencia no diferencia demasiado entre HYROX, el Cabildo o Turismo de Tenerife.

Las fotografías institucionales previas fueron estupendas. Ahora toca algo menos fotogénico: dar explicaciones.

HYROX debe aclarar las condiciones de climatización y humedad, el estado de las superficies y las incidencias denunciadas por sus participantes. Las administraciones, por su parte, deberían hacer públicas todas las aportaciones realizadas y el coste final para las arcas públicas.

Nos dijeron que HYROX colocaría Tenerife ante los ojos del mundo, puede que lo haya conseguido.

La pregunta ahora es qué imagen hemos enseñado y cuánto nos ha costado enseñarla.