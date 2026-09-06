Pongamos que NO hablo de Madrid

Uno de los muchos males que aquejan a la política española es el perpetuo ombliguismo que ejerce Madrid, por convencimiento o por conveniencia, en cuanto a que lo que allí pase es mucho más importante y desde luego merecedor de muchísima más atención, que en el resto de los "pobres provincianos" que constituimos la inmensa mayoría de este desestructurado país (y no te digo nada de la lejana y fragmentada tierra Canarias, de la que el presidente solo se acuerda cuando tiene que hacer las maletas para La Mareta).

El ejemplo más palpable es la ayusitis constante en la que vive completa y obsesionada la administración, contagiando a todas sus terminales mediáticas y, por extensión, a todos nosotros. Que conste, personalmente, Ayuso no me cae ni medio bien: me parece un personaje político prepotente y no excesivamente buena gestora, cuya principal virtud es el desparpajo que tan bien funciona en la capital, pero que difícilmente tendría buen encaje en el conjunto de España como hipotética sustituta de Feijóo. Pero —además del papel de Miguel Ángel Rodríguez, que merece artículo aparte— ha tenido la inestimable e involuntaria ayuda de un PSOE que la ha ido encumbrando a base de su odio cerril, que ella ha sabido utilizar como nadie en contraposición al propio Pedro Sánchez, ganándose como en ningún sitio la confianza y hasta el afecto incluso de los votantes de Vox.

Si algo me cae bien de Ayuso, es su capacidad de soliviantar y exasperar especialmente a los dos ministros más bocachanclas del Gobierno: los Óscar, y no precisamente de Hollywood, ni de Máyer. Óscar Puente, alias Adamuz, es como un toro de lidia, siempre dispuesto a entrar al capote, con más voluntad que acierto, y alentado por los más ultras de un partido convertido en secta. Lo de Óscar López, alias Pagafantas, es aún más grave, porque no se le conoce gestión o acierto alguno como ministro (y sí, algunas oscuras intervenciones como "fontanero" de Moncloa), por lo que dedica todo su tiempo y medios a hacer una oposición de cartón piedra como futuro candidato socialista en Madrid contra Ayuso. Las malas lenguas dicen que la promesa más importante que hizo Sánchez a Más Madrid para conseguir su apoyo era poner al peor candidato posible, para facilitar que siga siendo el principal partido de la izquierda y subordinar al propio PSOE.

Total, que lo del ático para la presidenta —que ni aplaudo, ni defiendo, porque me parece un error absoluto— es el enésimo intento de centrar la atención en algo que sea distinto a los muchos y gravísimos problemas que sí tenemos el conjunto de los españoles (Ceuta, inmigración, corrupción, inflación, vivienda, etcétera), cuando en todo caso se trata de un tema de estricta competencia autonómica y sin posibilidad de daño patrimonial alguno a las arcas públicas, puesto que nunca se perdería la titularidad pública del propio inmueble. Pero le hemos dedicado horas sin fin de atención de los señores ministros, incluso del presidente desde la tribuna del Congreso, y de las incontables tertulias políticas con las que azotan nuestras agotadas mentes desde todas las televisiones, incluso en verano.

En fin, como ven, he caído en la trampa de lo mismo que denuncio: no hago más que hablar de Madrid, mientras denuncio este absurdo nuevo centralismo ideológico y mediático. Cuando en realidad, lo que quiero y debo hacer es hablar de Canarias y de lo que se juega en esta crisis de Ceuta. Una crisis que no es (al menos, no exclusivamente) una crisis migratoria, de lo que, por cierto, sabemos más que nadie por dolorosas y evidentes razones.

Es una crisis de seguridad, de integridad y de identidad. Es una crisis que refleja la terrible debilidad de un Gobierno que, por oscuras razones, ha decidido hacer de la genuflexión su estrategia política con Marruecos, que ni en público ni en privado renuncia a sus aspiraciones expansionistas sobre Ceuta, Melilla y, por supuesto, Canarias. Ni siquiera a cambio del ignominioso y unilateral cambio de postura del Gobierno español respecto al Sáhara.

Canarias tiene las mismas razones que todos por solidaridad, pero más que nadie por egoísmo, para preocuparse por la situación en Ceuta, lo que ha pasado y, sobre todo, lo que podría pasar. La no reacción de España, como Estado, y de Europa frente a una agresión a su integridad territorial supone poner en riesgo ese y otros objetivos, y no hablo a largo plazo. Es legítimo, y hasta conveniente, recordar ese sabio dicho popular de "cuando las barbas de tu vecino veas quemar…", pensando que tantas cosas que hace unos años creíamos imposibles, son hoy, como mucho improbables, e incluso factibles.

Un tablero de ajedrez mundial donde han cambiado las reglas de juego. Donde Donald Trump ha convertido a Estados Unidos de aliado a potencial enemigo, en función de sus propios intereses y socios (desde Ucrania a Groenlandia, desde Irán a Canadá… y, por qué no, Canarias). ¿Qué haría España si, por poner un ejemplo algo burdo pero en absoluto imposible, desde Marruecos inician (organizan o consienten) no una Marcha Verde, sino una Marcha Azul, y montan cinco, diez o veinte mil personas en embarcaciones de diverso tamaño y desembarcan en Lanzarote de golpe, con origen coordinado y concreto? ¿Lo trataremos como una "crisis migratoria" más, a los que hay que acoger y dar refugio? ¿Podemos esperar la defensa sin fisuras de nuestras Islas desde el Estado español y la unidad europea? No lo sé… ya, de verdad que no lo sé.