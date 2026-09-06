Las batallas de aura llegan hoy a Canarias de la mano del Gran Canaria Experience

Las batallas de aura llegan hoy a Canarias. La tendencia viral que se ha extendido en las redes sociales tendrá este domingo su particular escenario en Las Palmas de Gran Canaria, de la mano del festival de videojuegos y culturas urbanas Gran Canaria Experience.

El encuentro se desarrolla desde el miércoles en el Centro Comercial Alisios y permitirá a los participantes competir tratando de construir una imagen atractiva o carismática a través de sus gestos, poses y comportamiento. La cita contará además con premios y estará presentada por el influyente Zelika, que acumula más de 19 millones de seguidores en sus plataformas.

Una tendencia nacida del lenguaje de los videojuegos

Las denominadas batallas de aura o de farmear aura consisten en realizar determinadas acciones, poses o gestos de manera deliberada para acumular carisma, presencia y estilo frente a los demás, como si se tratara de sumar puntos de popularidad en un videojuego.

El término farmear procede precisamente del mundo de los videojuegos y hace referencia a repetir determinadas acciones para conseguir recursos, objetos o puntos. En este contexto, el aura se relaciona con la definición de la Real Academia Española como "favor, aplauso, aceptación general".

El fenómeno, que comenzó a hacerse viral hace poco más de una semana, ha sido analizado también por catedráticos del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada como una forma de intentar controlar la impresión que se causa en los demás.

El grupo decide qué suma y qué resta

Los catedráticos de Psicología de la Universidad de Granada, Rosa Rodríguez y Sergio Moreno, consideran que estas batallas no son completamente nuevas. Utilizar el cuerpo, la actitud y la puesta en escena para influir en la percepción de los demás es una práctica que ya aparece en disciplinas como el breakdance, las batallas de rap, las sesiones de jazz o el voguing.

Según explican, la clave está en mostrar seguridad, habilidad o carisma sin que parezca que se está intentando hacerlo. Si el comportamiento se percibe como algo calculado o forzado, puede producir precisamente el efecto contrario y provocar una pérdida de aura.

El éxito viral de estas batallas se explica también por la existencia de un código compartido de gestos, referencias y movimientos que pueden resultar incomprensibles para otras generaciones, pero que adquieren un significado concreto dentro del grupo.

Los expertos señalan que el aura funciona en este contexto como una herramienta de prestigio y capital social, en la que es el propio grupo el que determina qué comportamientos suman y cuáles restan. Además, recalcan que el bienestar de los adolescentes está más relacionado con la calidad de sus amistades presenciales que con la frecuencia con la que utilizan las redes sociales.