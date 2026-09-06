Las Palmas activa el miércoles el dispositivo especial para la vuelta al cole

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria activará el próximo miércoles, 9 de septiembre, el dispositivo especial de seguridad y tráfico con motivo de la "Vuelta al Cole 2026-2027". La Policía Local y los Agentes de Movilidad reforzarán la regulación del tráfico y la vigilancia en los entornos escolares para facilitar los desplazamientos, mejorar la seguridad vial y garantizar el acceso a los centros educativos.

El operativo se desplegará desde el inicio del curso de Educación Infantil y Primaria y de Educación Superior y Universitaria, el 9 de septiembre, y continuará durante las jornadas de incorporación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, el 10 de septiembre, y de Bachillerato, el 11 de septiembre.

Las actuaciones se desarrollarán en los distintos distritos de la ciudad y se intensificarán durante las franjas de entrada y salida de los centros educativos.

El concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, ha explicado que el Ayuntamiento, a través de la Policía Local y los Agentes de Movilidad, ha diseñado un plan específico que permitirá desplegar agentes en los puntos estratégicos de la ciudad para facilitar la movilidad durante una jornada especialmente relevante para las familias.

Además, unidades especializadas como la UPAL y la UMEC reforzarán la vigilancia en los entornos escolares para facilitar y garantizar la seguridad de los menores durante la primera semana del curso.

Refuerzo del tráfico y vigilancia en los colegios

El dispositivo contempla la dirección y regulación del tráfico, con carácter general, entre las 7:30 y las 9:15 horas. En aquellos puntos donde sea necesario, las actuaciones podrán comenzar a las 6:00 o las 7:00 horas y prolongarse ante cualquier incidencia prevista o sobrevenida.

Entre los principales puntos de regulación se encuentra la rotonda de Torre Las Palmas, con especial atención a los accesos y salidas de los túneles. También se reforzará el eje formado por la avenida Primero de Mayo, la plaza del Pino y la calle Ingeniero Bosch y Sintes, donde se desplegarán Agentes de Movilidad.

El dispositivo prestará asimismo atención a los accesos desde la GC-23 hacia la calle Rafaela de las Casas y a la rotonda de Belén María.

En Primero de Mayo se tendrá especialmente en cuenta la nueva configuración de la movilidad derivada de la instalación de carriles reservados exclusivamente para el transporte público en la Carretera General del Norte, así como los movimientos de tráfico hacia la calle Buenos Aires y la calle Ingeniero Bosch y Sintes.

Los Agentes de Movilidad y la Unidad de Tráfico y Atestados realizarán labores de vigilancia dinámica en la Avenida Marítima, desde Hoya de la Plata hasta Belén María, además de en la avenida Mesa y López y las glorietas Mario César y Plaza de Las Américas.

La vigilancia se reforzará también en las rotondas de Hoya de la Plata y Lomo de los Frailes y en otros puntos estratégicos de la ciudad en función de las necesidades del tráfico.

La Policía Local prestará especial atención a los espacios denominados "Besa y Baja", situados en las inmediaciones de los centros educativos. El objetivo será garantizar que se utilicen exclusivamente para la recogida y bajada del alumnado y evitar que se conviertan en zonas de estacionamiento prolongado que dificulten la movilidad y el acceso a los colegios.

El dispositivo contempla además la vigilancia del exterior de los centros educativos para prevenir actos vandálicos y daños en las instalaciones escolares, así como actuaciones destinadas a evitar la tenencia, el consumo o el tráfico de drogas y otras sustancias tóxicas ilegales en los centros o sus inmediaciones.

La Unidad Especial – Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (UE-GOIA) prestará apoyo a las unidades policiales en los centros escolares durante el horario de entrada.

Por su parte, la Unidad de Protección y Acompañamiento Local (UPAL) colaborará con los centros educativos en el control y seguimiento del absentismo escolar y en situaciones de menores sin escolarizar. También podrá intervenir, a petición de los centros, en la resolución de conflictos en el ámbito escolar, especialmente ante situaciones de abuso o acoso.

La Policía Local establecerá además un sistema de atención rotativa a medio centenar de centros educativos de los distritos ciudad y puerto, en función de la disponibilidad de efectivos, con presencia prioritaria entre las 8:00 y las 9:15 horas.

La Policía pide priorizar el transporte público para llegar a Tafira

El inicio del curso universitario supondrá un incremento de los desplazamientos hacia el Campus de Tafira, especialmente a través de la GC-110, antigua carretera de Tafira; la GC-4, en dirección sur-norte desde San Francisco de Paula hacia la Casa El Gallo; la carretera de San Lorenzo hacia Tafira, a través de La Calzada y Casa El Gallo; y las conexiones con la GC-23 y la GC-3.

Ante este escenario, la Policía Local trasladará a la comunidad universitaria, a través de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), el mensaje: "A la Universidad, mejor en transporte público", con el objetivo de favorecer los desplazamientos colectivos y reducir la presión del vehículo privado sobre los principales accesos al Campus de Tafira.

Para quienes necesiten utilizar vehículo privado se recomendarán itinerarios alternativos.

Quienes accedan desde la GC-1 en dirección sur-norte podrán utilizar la GC-4 hacia Lomo de Enmedio y Casa El Gallo. Los conductores que procedan de la Autovía Marítima podrán dirigirse hacia la rotonda de las Brujas y utilizar desde allí la GC-110, antigua carretera de Tafira, para llegar al Campus de Tafira.

Por su parte, quienes lleguen desde Tamaraceite podrán utilizar la carretera de San Lorenzo hasta Casa El Gallo y continuar hacia el campus universitario.